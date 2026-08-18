Komunikat dotyczący wycieku danych pacjentów z systemu informatycznego Data publikacji 18.08.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą czynności pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie dot. uzyskania nieuprawnionego dostępu za pośrednictwem sieci Internet, do systemu informatycznego administrowanego przez firmę MyDr oraz przechowywanych na serwerach spółki informacji. W ramach prowadzonych działań, policjanci CBZC przeprowadzili szereg czynności służbowych, w tym dokonali kompleksowej analizy danych oraz ustalenia okoliczności i skali zdarzenia, zmierzających do ujawnienia osób lub osoby odpowiadającej za proceder.

Z uwagi na dobro postępowania oraz złożoność czynności prowadzonych przez CBZC , obecnie nie ujawniamy szczegółów śledztwa. Na tym etapie nie jest zasadnym publikowanie numerów PESEL pacjentów obsługiwanych przez system MyDr na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Publikowanie takich danych mogłoby utrudnić prowadzone działania.

CBZC realizuje bowiem aktywne czynności, mające na celu maksymalne ograniczenie zakresu wycieku danych. O efektach działań będziemy informować opinię publiczną w najbliższym czasie.

Z uwagi na rzetelność przekazu zalecamy śledzenie tylko i wyłącznie oficjalnych informacji zawartych w komunikatach Ministerstwa Cyfryzacji, prokuratury oraz służb.

W związku z możliwym naruszeniem ochrony danych osobowych obejmującym dokumentację medyczną pacjentów, zalecamy wykonanie niezbędnych działań prewencyjnych. Szybka reakcja pozwala wyeliminować ryzyko nieuprawnionego wykorzystania tożsamości oraz wyłudzeń finansowych.

​Każde naruszenie poufności danych osobowych, w tym medycznych, może zostać wykorzystane przez osoby, które będą chciały wykorzystać tę sytuację do popełnienia przestępstw.

W celu zabezpieczenia swoich praw oraz prawnie chronionych interesów, CBZC zawsze zaleca podjęcie kroków zmniejszających takie ryzyko. Do takich działań należą:

1. Zastrzeżenie numeru PESEL:

Najskuteczniejszą metodą ochrony przed nieuprawnionym zaciągnięciem zobowiązań finansowych (np. kredytów, pożyczek) jest natychmiastowe zastrzeżenie numeru PESEL. Operację można wykonać nieodpłatnie za pośrednictwem aplikacji mObywatel, serwisu GOV.pl lub w urzędzie.

2. Wzmożona czujność na próby phishingu:

Należy zachować szczególną ostrożność wobec przychodzących wiadomości SMS, e-mail oraz połączeń telefonicznych. Oszuści mogą podszywać się pod placówki medyczne, banki lub instytucje państwowe, powołując się na skradzione dane w celu wyłudzenia dodatkowych informacji lub danych dostępowych do kont.

3. Weryfikacja danych uwierzytelniających:

Szczególnie w przypadku korzystania z portali pacjenta lub internetowych kont medycznych, należy zweryfikować hasła dostępowe, a w sytuacji, gdy użytkownik posiada powielające się hasła do wielu usług - niezwłocznie je zmienić. Ponadto, CBZC zaleca włączenie weryfikacji dwuetapowej (2FA).

4. Zgłaszanie incydentów:

Wszelkie podejrzane wiadomości tekstowe należy przekazywać niezwłocznie do zespołu CERT Polska (pod bezpłatny numer 8080 lub poprzez stronę incydent.cert.pl). W przypadku stwierdzenia dokonania przestępstwa na szkodę obywatela, sprawę należy niezwłocznie zgłosić w najbliższej jednostce Policji.

(CBZC)