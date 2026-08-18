Miał 4 promile i w takim stanie kierował pojazdem Data publikacji 18.08.2026 Powrót Drukuj 4 promile alkoholu w organizmie miał 55-letni mieszkaniec gminy Mielec, który w tym stanie postanowił kierować samochodem. Pijany kierowca został zatrzymany przez mieleckich policjantów. Teraz grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj, dyżurny mieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że nietrzeźwy mężczyzna może kierować pojazdem osobowym. We wskazany rejon natychmiast został skierowany patrol ruchu drogowego.

Funkcjonariusze zauważyli opisany przez zgłaszającego samochód i kierującego, który znajdował się już poza pojazdem. Policjanci podjęli wobec niego interwencję.

Kierującym okazał się 55-letni mieszkaniec gminy Mielec. Funkcjonariusze sprawdzili stan jego trzeźwości. Okazało się, że ma w swoim organizmie 4 promile alkoholu.

Mężczyzna został zatrzymany, a pojazd, którym kierował został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

O konsekwencjach jakie poniesie 55-latek zdecyduje sąd. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

W tym przypadku dzięki zdecydowanej reakcji świadków i ich czujności wyeliminowano z ruchu drogowego osobę, która stanowiła realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Taka postawa zasługuje na uznanie i jest przykładem właściwej, obywatelskiej reakcji.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego; jeśli widzisz osobę, która może być nietrzeźwa, a mimo to wsiada za kierownicę - REAGUJ! Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112, aby zapobiec potencjalnej tragedii.