Odpowie za rozbój na seniorce Data publikacji 19.08.2026 Powrót Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali 33-latka, który 6 sierpnia 2026 roku, napadł na seniorkę przy ulicy Styrskiej i ukradł jej torebkę z pieniędzmi, dokumentami i kartą bankomatową. Mężczyzna usłyszał już zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 20 lat pozbawienia wolności, ale w związku z faktem, że sprawca działał w warunkach tak zwanej recydywy, sankcja może być wyższa. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Śledczy ze śródmiejskiego komisariatu policji wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskie i Wojewódzkiej Policji w Łodzi zajmowali się sprawą rozboju na seniorce, do którego doszło 6 sierpnia 2026 roku, przy ulicy Styrskiej w Łodzi. 89-latka wracała od lekarza, a kiedy weszła na klatkę bloku w którym mieszkała poczuła, że ktoś ją szarpie. Nieznany jej mężczyzna przewrócił ją, a następnie uderzył laską, która służyła kobiecie do poruszania, po czym zabrał jej torebkę, w której były dokumenty, pieniądze, karta bankomatowa i uciekł.

Policjanci natychmiast podjęli działania zmierzające do ustalenia danych sprawcy oraz miejsca jego zamieszkania. Jak się okazało, zanim kobieta zastrzegła kartę dokonano z niej kilku wypłat na łączną kwotę ponad 5 tysięcy złotych.

Żmudna analiza zebranego materiału dowodowego, w szczególności zapisu z kamer monitoringu doprowadziła stróżów prawa najpierw do mężczyzny, który wypłacał pieniądze z bankomatów. Zatrzymany, 12 sierpnia 2026 roku, 33-latek potwierdził, że jego znajomy przyszedł do niego z prośbą, żeby pojechał z nim na kilka adresów, gdzie wspólnie podjęli pieniądze – usłyszał on już kilka zarzutów dokonania kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Dwa dni później zatrzymany został sprawca rozboju. Wspólne działania śledczych i kryminalnych ze śródmiejskiego komisariatu oraz Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi doprowadziły do ustalenia, że może on przebywać w okolicy ulic Włókniarzy i Powstańców Wielkopolskich – jak się okazało był to brat zatrzymanego wcześnie mężczyzny podejmującego pieniądze przy użyciu karty seniorki.

Mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu i usłyszał już zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, czym doprowadził 89-latkę do średniego uszczerbku na zdrowiu. Jest to przestępstwo zagrożone karą nawet 20 lat więzienia, ale w związku z tym, że sprawca działał w warunkach tak zwanej recydywy, sankcja może być wyższa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przychylił się do wniosku Prokuratora i zastosował wobec 33-latka tymczasowy areszt.

Sprawą tą, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście, zajmują się śledczy z I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.