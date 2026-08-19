Usłyszeli 22 zarzuty kradzieży - obywatele Rumunii najbliższe miesiące spędzą w areszcie Data publikacji 19.08.2026 Powrót Drukuj W niedzielę kryminalni z Komisariatu przy ul. Długa Grobla zatrzymali 25-letnią kobietę i 32-letniego mężczyznę, którzy w kilka dni dokonali 7 kradzieży zuchwałych i 15 kradzieży z włamaniem na terenie Gdańska. Ich łupem padały głównie portfele, karty płatnicze, telefony komórkowe i gotówka. Wczoraj sąd na wniosek prokuratora podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu sprawców tych przestępstw na okres 3 miesięcy.

W ostatnich dniach do policjantów z Komisariatu Policji II w Gdańsku zaczęły wpływać zgłoszenia o kradzieżach. Sprawcy za cel obrali głównie zawartość plecaków, czy torebek, a ich łupem padały portfele, dokumenty, gotówka, telefony komórkowe i karty płatnicze, którymi dokonywali potem transakcji. Do kilku takich kradzieży doszło również na odbywającym się w ostatnich dniach na terenie Gdańska Jarmarku Dominikańskim.

W sprawę natychmiast zaangażowali się kryminalni z tamtejszego komisariatu, którzy po analizie dostępnych materiałów i przeprowadzeniu pracy operacyjnej ustalili, że za kradzieżami stoi dwoje obywateli Rumunii - 25-letnia kobieta i 32-letni mężczyzna. W rozwiązaniu sprawy pomocny okazał się również miejski monitoring, którego operator zarejestrował sprawców, których wytypowali wcześniej funkcjonariusze. W minioną niedzielę, dzięki udanej współpracy z operatorem, para została zatrzymana bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa. Podczas czynności policjanci znaleźli przy nich portfel pochodzący z kradzieży oraz gotówkę w różnych walutach w wysokości około 5000 złotych.

Zatrzymani usłyszeli 7 zarzutów kradzieży szczególnie zuchwałej i 15 zarzutów kradzieży z włamaniem. Wczoraj sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Gdańsk - Śródmieście w Gdańsku podjął decyzję o zastosowaniu wobec nich tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.