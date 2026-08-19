Zarzuty i dozór za szczególnie okrutne znęcanie się nad zwierzęciem Data publikacji 19.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Biskupca zatrzymali 32-letniego mieszkańca gminy Jeziorany podejrzanego o to, że postrzelił z broni pneumatycznej swojego własnego psa. Skrzywdzona suczka została odebrana właścicielowi przez przedstawicieli jednego z towarzystw opieki nad zwierzętami. Pies mimo starań lekarzy weterynarii nie przeżył. Zatrzymany mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego o znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem i objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę (16.08.2026 r.) późnym wieczorem pod numer alarmowy zadzwoniła przedstawicielka jednego z działających w naszym regionie towarzystw zajmujących się ochroną praw zwierząt. Z relacji zgłaszającej wynikało, że jest ona w jednej z miejscowości w gminie Jeziorany położonej ponad 30 km od Biskupca. W domu, w którym podjęła swoją interwencję miała być średniej wielkości suczka, postrzelona z broni pneumatycznej przez swojego właściciela.

Policjanci z Komisariatu Policji z Biskupca byli w miejscu zdarzenia po 40 minutach, jednak wtedy nie zastali już w domu mężczyzny wskazywanego jako sprawca znęcania się nad psem. Suczka, którą już zaopiekowała się wolontariuszka, miała ranę, wyglądającą jakby powstała po postrzale ze śrutu. Pies został zabrany przez przedstawicielkę towarzystwa, a do dalszej pracy w miejscu zdarzenia skierowani zostali policjanci służby kryminalnej.

W poniedziałek o godzinie 6:00 rano funkcjonariusze złożyli kolejną wizytę we wspomnianym domu. Tym razem zastali i zatrzymali 32-letniego właściciela psa. Niedługo potem odebrali wiadomość o tym, że odebrana mu suczka zmarła. Policjanci wykonali w sprawie czynności procesowe, przesłuchali interweniującą wolontariuszkę, domowników i zabezpieczyli broń pneumatyczną, z której miał zostać oddany strzał w kierunku psa.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy był na tyle bogaty, że 32-latkowi mógł zostać ogłoszony zarzut znęcania się nad zwierzęciem w typie kwalifikowanym, a więc ze szczególnym okrucieństwem. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Podejrzany został objęty policyjnym dozorem.

Policjanci czekają jeszcze na wyniki badań biegłego lekarza weterynarii, z jego opinii będzie wynikało, czy suczka mogła być jeszcze w inny sposób niewłaściwie traktowana.

Ze wstępnej oceny zabezpieczonej broni pneumatycznej wynika, że jej posiadanie nie wymaga zezwolenia. Nie mniej śledczy zbadają, czy tak zwana „wiatrówka” nie została w niedozwolony sposób przerobiona lub zmodyfikowana.