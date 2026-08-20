Policjanci zabezpieczyli ponad 260 kg krajanki tytoniowej o wartości blisko 490 tys. zł Data publikacji 20.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Radomiu zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu radomskiego, w których posiadaniu było w sumie 268 kg krajanki tytoniowej i 22 800 sztuk papierosów nieposiadających znaków polskiej akcyzy.

W poniedziałek, 17 sierpnia, policjanci realizujący materiały operacyjne zatrzymali w miejscowości Bielicha dwóch mieszkańców powiatu radomskiego, w wieku 62 i 52 lat. Mężczyźni w pojeździe zaparkowanym przed posesją posiadali 15 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy skarbowej oraz 3 pudełka tekturowe z zawartością 11 400 sztuk ręcznie robionych papierosów.

Co więcej, podczas przeszukania posesji jednego z zatrzymanych, mundurowi ujawnili niemal 254 kg krajanki tytoniowej oraz kolejne 3 pudełka z 11 400 sztukami ręcznie wykonywanych papierosów.

Policjanci oszacowali wartość uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku na kwotę ponad 487 tysięcy złotych. Mężczyźni po usłyszeniu zarzutów zostali zwolnieni, jednak za popełnione przestępstwo karno‑skarbowe grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz przepadek nielegalnego mienia.