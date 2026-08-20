Myśleniccy dyżurni pomogli kierowcy ciężarówki z Polski na niemieckiej autostradzie Data publikacji 20.08.2026 Powrót Drukuj Dzięki natychmiastowej reakcji i sprawnej koordynacji działań przez dyżurnego oraz jego zastępcy z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach pomoc medyczna na czas dotarła do kierowcy ciężarówki z Polski. Mężczyźnie, znajdującemu się na parkingu przy autostradzie w Niemczech nagle pogorszył się stan zdrowia i wymagał natychmiastowej pomocy.

Wszystko zaczęło się od niepokojącego połączenia, które wpłynęło do myślenickiej komendy po przekierowaniu z numeru alarmowego 112. Z dyżurnymi skontaktował się zaniepokojony pracodawca kierowcy ciężarówki. Z przekazanych informacji wynikało, że jego pracownik przebywający na terenie Niemiec pilnie potrzebuje pomocy lekarskiej z powodu nagłego ataku bólu w okolicach brzucha i pleców.

​Dyżurny asp. szt. Bartłomiej Gubała oraz jego zastępca asp. Sebastian Kurek niezwłoczne przystąpili do skoordynowanej akcji ratunkowej. Funkcjonariusze natychmiast zadzwonili do źle czującego się kierowcy. Utrzymywali z nim stały kontakt telefoniczny i zapewniali mu wsparcie psychicznie, ponadto precyzyjnie ustalali lokalizację parkingu przy niemieckiej autostradzie, na którym się zatrzymał.

​W tym samym czasie nawiązali oni również kontakt z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz oficerem łącznikowym, sprawnie przekazując komplet danych stronie niemieckiej. Niemieckie służby ratunkowe, uprzedzone o dokładnym położeniu pojazdu, błyskawicznie dotarły na miejsce. Po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu kierowca został niezwłocznie przetransportowany do najbliższego szpitala w Niemczech, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę lekarzy.

​Profesjonalizm, zimna krew i szybkie decyzje myślenickich dyżurnych – asp. szt. Bartłomieja Gubały oraz asp. Sebastiana Kurka wraz z funkcjonariuszami Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP – zapobiegły tragedii i pozwoliły ocalić zdrowie, a być może i życie polskiego kierowcy. Po raz kolejny okazało się, że dla niosących pomoc policjantów granice państwowe nie stanowią żadnej przeszkody.