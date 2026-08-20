Incydent po lądowaniu samolotu w Maladze. 25-latek z zarzutami Data publikacji 20.08.2026 Powrót Drukuj Komenda Powiatowa Policji w Krakowie pod nadzorem Prokuratury prowadzi postępowanie w sprawie incydentu, do którego doszło na terenie lotniska w Maladze. Dwie obywatelki Ukrainy złożyły zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Policjanci ustalili tożsamość osoby podejrzewanej o znieważenie kobiet na tle narodowościowym. 25-letni mieszkaniec powiatu wielickiego usłyszał zarzuty.

Sprawa zajmują się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza. Postępowanie dotyczy zdarzenia z udziałem pasażerów podróżujących z Krakowa do Malagi, do którego doszło 28 lipca br. na terenie hiszpańskiego portu lotniczego. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podczas incydentu doszło do znieważenia dwóch obywatelek Ukrainy. Charakter wypowiedzi wskazywał, że mogły one mieć związek z narodowością pokrzywdzonych. Po powrocie do Polski kobiety złożyły zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Policjanci przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy, w tym zabezpieczony zapis video z zajścia. Na jego podstawie ustalili tożsamość osób widocznych na nagraniu. W wyniku podjętych działań ustalono, że przestępstwa miał dopuścić się 25-letni mieszkaniec powiatu wielickiego. Mężczyzna po powrocie do Polski usłyszał zarzuty dotyczące publicznego znieważenia osoby z powodu jej przynależności narodowej, o którym mowa w art. 257 Kk, oraz zmuszania innej osoby do określonego zachowania, zgodnie z art. 191 par 1 Kk.

Warto zaznaczyć, że polskie przepisy karne mogą mieć zastosowanie również do obywatela Polski, który popełnił przestępstwo poza granicami kraju. Jednym z warunków jest jednak to, aby czyn ten był uznawany za przestępstwo również w państwie, w którym do niego doszło. W tym przypadku nadzór nad postępowaniem sprawuje Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, właściwa między innymi w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści. W sprawie nadal wykonywane są czynności procesowe, które mają na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Po zakończeniu postępowania zgromadzony materiał zostanie przekazany Prokuraturze, która podejmie decyzję co do dalszego toku sprawy. O winie i odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie sąd.