Policjant po służbie uratował człowieka. Pomogło doświadczenie i znajomość terenu Data publikacji 20.08.2026 Powrót Drukuj W niedzielę 16 sierpnia br. starszy aspirant Rafał Pomocka, kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w Słubicach, w czasie wolnym od służby uratował życie 28-latka w kryzysie emocjonalnym. Szybkie i zdecydowane działanie policjanta pokazało, że funkcjonariusze są gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy, bez względu na okoliczności.

Właściwa ocena sytuacji, szybkie i zdecydowane działanie, a także doświadczenie oraz odporność na stres mają szczególne znaczenie, gdy chodzi o ratowanie ludzkiego życia. Tak było w niedzielę (16 sierpnia), gdy dyżurny słubickiej jednostki otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie potrzebującym pomocy na terenie gminy Cybinka. Z informacji przekazanych przez rodzinę wynikało, że zdrowie i życie 28-latka jest zagrożone.

O zdarzeniu dowiedział się również będący w czasie wolnym od służby starszy aspirant Rafał Pomocka. Policjant, wykorzystując swoją znajomość terenu, włączył się w działania. W przeszłości pełnił służbę jako dzielnicowy Posterunku Policji w Cybince, dlatego doskonale znał okolicę oraz miejsca, w których mógł znajdować się mężczyzna. W krótkim czasie mundurowy odnalazł go w rejonie rzeki Odry. Na miejsce natychmiast wezwał pomoc medyczną, a do czasu przyjazdu służb ratunkowych pozostawał w kontakcie z odnalezionym, rozmawiając z nim i udzielając mu wsparcia. Dzięki szybkiej reakcji i zdecydowanemu działaniu 28-latek otrzymał niezbędną pomoc.

Ta sytuacja pokazuje, że policyjna służba nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru. Funkcjonariusz, który jest świadkiem zagrożenia życia i zdrowia drugiego człowieka, reaguje niezależnie od tego, czy jest na służbie, czy na wolnym. Starszy aspirant Rafał Pomocka dowiódł, że policyjne doświadczenie, znajomość terenu i przede wszystkim gotowość do niesienia pomocy mogą uratować ludzkie życie.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu:

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