Oświadczenie dotyczące materiału wyemitowanego w TVN24 w programie „Czarno na białym” pn. „Sztuka (nie)latania” Data publikacji 20.08.2026 Powrót Drukuj Materiał programu „Czarno na białym” TVN24, wyemitowany 20 sierpnia 2026 roku, został zbudowany wokół z góry przyjętej tezy. Zabrakło w nim szerszego spojrzenia na funkcjonowanie Lotnictwa Policji, efekty codziennej służby pilotów i załóg oraz rzeczywiste zadania realizowane przez tę formację.

Autor materiału koncentruje się przede wszystkim na zarzutach i wypowiedziach osób krytykujących obecne rozwiązania, pomijając fakty przedstawiające rzeczywisty obraz funkcjonowania Lotnictwa Policji.

Pominięto również przekazane redakcji TVN24 szczegółowe stanowisko Państwowej Straży Pożarnej dotyczące współpracy i wykorzystania śmigłowców Policji podczas działań gaśniczych.

PSP wskazała w nim m.in., że:

„zgłaszane przez PSP potrzeby wsparcia lotniczego są realizowane, a współpraca pomiędzy służbami jest oceniana bardzo wysoko. Jednocześnie śmigłowce Black Hawk istotnie zwiększyły możliwości operacyjne państwa w zakresie gaszenia pożarów, działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa specjalistycznego. Oznacza to, że cele porozumienia pomiędzy NFOŚiGW, Policją i PSP są realizowane zgodnie z założeniami, a wspólny zasób lotniczy stanowi przykład efektywnego i gospodarnego wykorzystania środków publicznych”.

Już w pierwszej minucie programu jego autor, odnosząc się do pożaru w Puszczy Solskiej, sugeruje opóźnienie w podjęciu działań przez Lotnictwo Policji, cytując: „Pierwszy z policyjnych Black Hawków faktycznie wystartował świtem, ale pożar trwał już kilkanaście godzin”.

Policyjne śmigłowce mogą uczestniczyć w akcjach gaśniczych wyłącznie na wniosek Państwowej Straży Pożarnej, która w takich przypadkach kieruje działaniami. W tej konkretnej sytuacji wniosek o wykorzystanie śmigłowca wpłynął w godzinach wieczornych. Policyjny Black Hawk mógł więc zostać skierowany do działań we wczesnych godzinach rannych następnego dnia, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa, nocą nie prowadzi się działań gaśniczych z wykorzystaniem śmigłowców.

Kolejny zarzut dotyczy niewykorzystania w tym samym czasie wszystkich pięciu policyjnych śmigłowców Black Hawk. Wykorzystanie policyjnych śmigłowców zawsze wynika z konkretnej sytuacji i rzeczywistego zapotrzebowania. Piloci Lotnictwa Policji wykonują loty związane z realizacją zadań służbowych, działań ratowniczych, operacyjnych oraz szkoleniowych. Policyjne śmigłowce są kierowane do działań w określonym czasie i konkretnym celu, a liczba wykorzystanych maszyn zależy od rodzaju zadania oraz jego charakteru.

W materiale pojawia się informacja o pięciu pilotach śmigłowców Black Hawk, co może sugerować odbiorcy, że jest to pełna liczba pilotów Lotnictwa Policji. Tymczasem Lotnictwo Policji dysponuje również siedmioma śmigłowcami Bell, które posiadają pełną obsadę załóg.

Autor materiału trzykrotnie prezentuje ujęcia ze zdarzenia w miejscowości Sarnowa Góra. Powtarzanie jednego niekorzystnego zdarzenia może tworzyć u odbiorcy mylne wrażenie braku doświadczenia lub profesjonalizmu pilotów.

Należy podkreślić, że w tej sprawie prowadzone jest postępowanie prokuratorskie, a pilot uczestniczący w tym zdarzeniu nie pełni już służby w Policji.

Jednocześnie autor materiału pomija szeroki zakres zadań realizowanych przez Lotnictwo Policji. Współczesne Lotnictwo Policji wspiera działania kontrterrorystyczne, uczestniczy w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, w tym podczas powodzi i innych klęsk żywiołowych, wspiera działania gaśnicze podczas pożarów lasów, realizuje obserwację z powietrza, patroluje zamarznięte akweny, prowadzi lotniczy nadzór nad ruchem drogowym, a także wspiera inne służby wszędzie tam, gdzie kluczowy jest czas reakcji – między innymi realizując transporty narządów do transplantacji. Ta wielozadaniowość sprawia, że Lotnictwo Policji jest jednym z istotnych elementów systemu bezpieczeństwa państwa.

W programie „Czarno na białym” wypowiada się były policjant, który twierdzi, że podczas 16 miesięcy służby w Policji nie uczestniczył w szkoleniu pilota. Pominięto jednak istotne fakty. W trakcie swojej niespełna półtorarocznej służby funkcjonariusz przez pół roku odbywał szkolenie zawodowe podstawowe, a następnie podoficerskie. W tym czasie został również opracowany plan jego szkolenia na policyjnym śmigłowcu. Do rozpoczęcia tego szkolenia jednak nie doszło, ponieważ funkcjonariusz podjął decyzję o odejściu ze służby.

Kolejny zarzut dotyczy rzekomego braku nadzoru nad Lotnictwem Policji. Autor materiału sam jednak temu zaprzecza, prezentując raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący kontroli policyjnego lotnictwa. Warto również podkreślić, że Lotnictwo Policji jest kontrolowane przez Departament Porządku Publicznego MSWiA, a każde zdarzenie lotnicze z udziałem śmigłowca podlega analizie właściwych organów, w tym Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratury.

Ostatni z zarzutów dotyczy struktury Lotnictwa Policji. Autor sugeruje, że powinno ono podlegać bezpośrednio Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Lotnictwo Policji funkcjonuje w strukturach Policji nieprzypadkowo. Realizuje zadania związane z działaniami operacyjnymi, kontrterrorystycznymi, ratowniczymi i zabezpieczającymi, które wymagają ścisłej współpracy z Głównym Sztabem Policji oraz nadzoru komendantów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo prowadzonych działań.

Należy również zauważyć, że zakres zadań Lotnictwa Policji będzie w kolejnych latach systematycznie wzrastał. Zmiany klimatyczne oznaczają potencjalnie większą liczbę pożarów i powodzi. Rozwój infrastruktury krytycznej zwiększa zapotrzebowanie na monitoring z powietrza. Coraz częściej potrzebne jest także wsparcie działań kontrterrorystycznych, transportów medycznych ratujących życie oraz operacji realizowanych wspólnie z innymi służbami.

O jakości Lotnictwa Policji nie świadczą wyłącznie komentarze osób niezadowolonych z przebiegu swojej kariery zawodowej. Świadczą o niej wykonane misje, profesjonalizm załóg oraz bezpieczeństwo obywateli, którym każdego dnia służą.

podinsp. Andrzej Fijołek

Rzecznik Prasowy

Komendanta Głównego Policji