Miał problemy z oddychaniem - policjanci szybko ustalili, gdzie się znajduje Data publikacji 21.08.2026 Powrót Drukuj Starszy mężczyzna zadzwonił pod numer alarmowy 112 i powiedział, że ma problemy z oddychaniem i słabnie, ale nie był w stanie powiedzieć, gdzie się znajduje. Szybkość, kreatywność i skuteczność działania: mł. asp. Pawła Skalij oraz sierż. Dariusza Kondratowicza - policjantów z patrolu interwencyjnego, spowodowały, że pomoc dotarła do mężczyzny na czas.

Policjanci ustalili stary adres zamieszkania zgłaszającego. Tam od sąsiadów ustalili telefon do syna mężczyzny, a następnie będąc cały czas z nim w kontakcie, pojechali na wskazany, nowy adres. Do wnętrza domu dostali się poprzez okno balkonowe. W środku znależli starszego mężczyznę i wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Do jej przyjazdu udzielali seniorowi pomocy i wsparcia.

Policjanci działali pod presją czasu. Tego typu interewncje w policyjnym systemie oznaczone są jako "zagrożenie zycia" trzeba więc działać bardzo szybko, bo liczy się każda minuta.