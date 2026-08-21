Odbierał pieniądze od oszukanych osób. Za „pracę” zapłacił wolnością Data publikacji 21.08.2026 Powrót Drukuj Telefoniczne polecenia, wskazane adresy i odbiór pieniędzy od oszukanych osób – tak miała wyglądać praca 62-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu skarżyskiego, który odpowie za udział w oszustwach metodą „na legendę”. Dzisiaj sąd wydał postanowienie w sprawie - tymczasowy areszt dla podejrzanego.

Sandomierscy policjanci zajęli się sprawą podejrzanych telefonów, o rzekomych kłopotach zdrowotnych członków rodziny, które odbierali mieszkańcy powiatu sandomierskiego. Funkcjonariusze ustalili, że jedna z osób biorąca udział w tych oszustwach, pełniąca funkcję tzw. odbieraka porusza się po terenie powiatu sandomierskiego samochodem osobowym marki Toyota. Dzięki sprawnie przeprowadzonym działaniom mężczyzna został zatrzymany tego samego dnia na terenie Sandomierza. Podczas podjętych czynności, funkcjonariusze ujawnili część gotówki, którą najprawdopodobniej 62-latek odebrał dzień wcześniej w miejscowości Bodzechów w powiecie ostrowieckim od 82-letniej seniorki. Tam kobieta przekazała mężczyźnie swoje oszczędności w kwocie 42 000 złotych.

Dzięki czujności osób odbierających telefon i błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy, kolejne trzy próby odebrania oszczędności od mieszkańców powiatu sandomierskiego, o łącznej kwocie 670 000 złotych, „na poprawę zdrowia najbliższych” się nie powiodły.

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu, gdzie usłyszał zarzut dokonania oszustwa, oraz trzy zarzuty usiłowania oszustwa. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci analizują zgromadzony materiał i nie wykluczają kolejnych zatrzymań osób związanych z tym procederem.

Apelujemy, w szczególności do seniorów i członków ich rodzin o ostrożność i rozsądek podczas rozmów telefonicznych.

Pamiętajmy! Nigdy nie informujmy dzwoniących do nas osób o naszych kontach, oszczędnościach, a w żadnym wypadku nie podawajmy nikomu naszych danych osobowych czy loginów i haseł do kont bankowych. Pamiętajmy również, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych sprawach telefonicznie! Nigdy też nie proszą o przekazywanie pieniędzy czy przelewanie na inne konta.