14 osób objętych aktem oskarżenia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami Data publikacji 24.08.2026 Powrót Drukuj Do Sądu Okręgowego w Lublinie trafił akt oskarżenia przeciwko 14 mieszkańcom Lubelszczyzny podejrzanym w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wytwarzaniem i obrotem znaczną ilością narkotyków, w tym amfetaminy, marihuany i mefedronu. Realizujący sprawę policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Lublinie zlikwidowali laboratorium amfetaminy i zatrzymali wówczas osoby zajmujące się tą przestępczą działalnością. Nadzór nad śledztwem prowadził Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

Całe śledztwo obejmuje 14 osób podejrzanych. Sprawa realizowana przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Lublinie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości amfetaminy, a także udziału w obrocie znacznymi ilościami konopi innych niż włókniste i mefedronu. Grupa działała w latach 2019-2023. Wtedy to doszło do zlikwidowania przez funkcjonariuszy laboratorium amfetaminy, które znajdowało się w Lublinie.

Policjanci ujawnili i zabezpieczyli w wynajmowanych pomieszczeniach blisko 5 kg marihuany, ponad 5 kg amfetaminy, 4 litry płynnej amfetaminy, ponad 1 kg mefedronu oraz klefedron.

Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie mieszkańców województwa lubelskiego w wieku od 22 do 55 lat, którzy zajmowali się narkobiznesem.

W toku śledztwa nadzorowanego przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie ustalono, że członkowie grupy mogli wytworzyć ponad 1 tonę amfetaminy, dodatkowo uczestniczyli w obrocie ponad 60 kg siarczanu amfetaminy, blisko 70 litrów ciekłej amfetaminy, ponad 900 kg ziela konopi innych niż włókniste oraz ponad 40 kg mefedronu i klefedronu o czarnorynkowej wartości ponad 80 milionów złotych. Narkotyki trafiały głównie do odbiorców naszego województwa.

Do Sądu Okręgowego w Lublinie trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Objęto nim 14 osób, które usłyszały w zależności od sprawowanej roli i popełnionych czynów zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych, obrotu znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających oraz ich udzielania, a także naruszenia miru domowego. Jedna z zatrzymanych osób usłyszała zarzut założenia i kierowania grupą. Dziewięć osób zostało tymczasowo aresztowanych, wobec pozostałych zastosowano środki wolnościowe.

Na poczet przyszłych kar i grzywien od podejrzanych zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 400 tys. zł.

Łącznie akt oskarżenia zawiera 56 zarzutów z ustawy przeciwko przeciwdziałaniu narkomanii oraz kodeksu karnego. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej jej członkom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, a za kierowanie do 15 lat. Za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi zaś kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Tylko w ubiegłym 2025 roku na terenie województwa lubelskiego policjanci zlikwidowali ponad 57 plantacji konopi innych niż włókniste oraz 2 duże laboratoria narkotyków syntetycznych. Zatrzymano na gorącym uczynku ponad 900 osób podejrzanych o tego rodzaju przestępstwa i zabezpieczono ponad 280 kg narkotyków. Każde uderzenie w narkobiznes to zabezpieczone narkotyki, które nie trafią do szkół, dyskotek i na ulice.

(KWP w Lublinie / kp)