Skuteczna walka z przestępczością pseudokibiców Data publikacji 25.08.2026 Powrót Drukuj Polska Policja od lat konsekwentnie intensyfikuje działania związane z przestępczością pseudokibiców. Przestępczość kojarzona z imprezami masowymi czy z tzw. ustawkami stanowi obecnie jedynie margines działalności grup funkcjonujących pod flagą klubów sportowych. Dziś są to zorganizowane grupy przestępcze często działające także poza granicami kraju, czerpiące zyski z aktywności w różnych obszarach, m.in. z handlu narkotykami, oszustw czy przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu.

Na celowniku Policji znajdują się zorganizowane grupy przestępcze, które charakteryzuje hermetyczna, zhierarchizowana struktura. Członkowie takich grup popełniają przestępstwa od napaści i konfrontacji siłowych z innymi grupami pseudokibiców zaczynając, poprzez oszustwa finansowe, rozboje czy przypadki nielegalnego obrotu odpadami, na produkcji i dystrybucji narkotyków kończąc. To bardzo często grupy działające na terenie wielu krajów europejskich, dlatego też niezwykle ważna jest bieżąca współpraca Policji z innymi służbami na terenie całej Europy.

Tylko od 1 stycznia 2026 roku do 31 lipca 2026 r. policjanci zatrzymali 1020 osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców, którym przedstawiono łącznie 1475 zarzutów, z czego 483 dotyczyły przestępczości narkotykowej, 350 przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, 214 przeciwko mieniu, 30 przestępczości dotyczącej zorganizowanych grup przestępczych, a 398 z pozostałych artykułów.

Ponadto, w okresie od stycznia 2026 roku do 31 lipca 2026 roku w wyniku podjętych działań policjanci udaremnili 60 konfrontacji siłowych pomiędzy grupami pseudokibiców.

To konkretne liczby, realne zatrzymania i wymierne efekty pracy policjantów, które przekładają się na większe bezpieczeństwo mieszkańców naszego kraju. Walka z przestępczością pseudokibiców trwa i przynosi rezultaty.

Ostatnie realizacje dotyczące przestępczości pseudokibiców

Policjanci zatrzymali dwóch pseudokibiców podejrzanych o pobicie i pozbawienie wolności mężczyzny

Kryminalni z Lubina ustalili i namierzyli dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz pozbawienie wolności pokrzywdzonego. Sprawcy bezpośrednio po zdarzeniu odjechali i porzucili swoje pojazdy. Dobre rozpoznanie i skuteczna praca operacyjna oraz koordynacja działań, doprowadziły do ich zatrzymania przez funkcjonariuszy. 33 i 34-latek, powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin już usłyszeli zarzuty w tej sprawie. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Policjanci zapobiegli eskalacji bójki przed meczem

Chorzowscy policjanci, przy wsparciu mundurowych z terenu województwa śląskiego, zabezpieczali mecz pomiędzy drużynami Ruch Chorzów i Lechii Gdańsk. Jeszcze przed meczem, udaremnili eskalację bójki pomiędzy sympatykami obu drużyn, do której doszło w sąsiedztwie stadionu na terenie parku. W wyniku podjętych działań policjanci zatrzymali łącznie 6 osób, które usłyszały już zarzuty udziału w bójce oraz uczestnictwa w zbiegowisku o charakterze chuligańskim.

Sześć osób zatrzymanych po bójce w Kościerzynie

Policjanci z Kościerzyny, przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, zatrzymali sześciu mężczyzn podejrzanych o udział w bójce i pobiciu o charakterze chuligańskim. Do zdarzenia doszło 3 sierpnia br. na jednej z ulic Kościerzyny. Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze, a sprawa ma charakter rozwojowy.

Międzynarodowy gang narkotykowy rozbity

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz czeskiej Narodowej Policji Antynarkotykowej rozbili międzynarodową grupę przestępczą wywodzącą się ze środowisk pseudokibiców polskich i czeskich klubów sportowych. W ramach wspólnej operacji zatrzymano łącznie 24 osoby, zabezpieczono znaczne ilości narkotyków i steroidów anaboliczno-androgennych oraz zlikwidowano nielegalne laboratorium klefedronu działające na terenie Belgii. Polskie śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. W toku sprawy współpracowano z Polską Agencją Antydopingową.

Napadli niewinne osoby na autostradzie w Austrii. Kolejni pseudokibice odpowiedzą za brutalny rozbój

Policjanci stołecznego Wydziału do spraw zwalczania Przestępczości Pseudokibiców, przy współpracy z austriacką Policją, zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym rozboju, do którego doszło w ubiegłym roku w Austrii. Pseudokibice warszawskiego klubu podczas powrotu z zagranicznego meczu zatrzymali na autostradzie auto, którym podróżowali Chorwaci, a następnie dotkliwie ich pobili i okradli. Podejrzani byli poszukiwani europejskimi nakazami aresztowania. Jeden z nich został zatrzymany na lotnisku w Warszawie zaraz po wylądowaniu samolotu. Wszyscy trzej zostali już tymczasowo aresztowani i czeka ich ekstradycja. Wyroki w tej sprawie usłyszało już ośmiu pseudokibiców.

Nielegalna migracja, narkotyki i pseudokibice - wspólna akcja śląskiej Policji i Straży Granicznej

Śląscy policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców, wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zatrzymali kolejnych 6 osób zaangażowanych w proceder organizowania nielegalnej migracji oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Przeprowadzone w województwie śląskim oraz małopolskim działania operacyjno-śledcze i połączona z wymianą informacji współpraca koordynowana przez Europol, pozwoliła w części na likwidację jednego z najpopularniejszych szlaków przerzutu migrantów z Bliskiego Wschodu do Europy oraz wpłynęła na uszczelnienie granic zewnętrznych strefy Schengen.

"Naznaczyli" młodego kibica symbolem swojej drużyny - pseudokibice zatrzymani przez śródmiejskich policjantów

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali trzech pseudokibiców w wieku 35, 27 i 18 lat. Mężczyźni brutalnie zaatakowali młodego sympatyka jednej z warszawskiej drużyn. Sprejem, na ciele i ubraniu 15-latka namalowali symbol swojej drużyny i zabrali mu plecak. Usłyszeli zarzuty za rozbój oraz za kradzież i ukrywanie dokumentów. Sąd zastosował wobec 27 i 18-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. 35-latek po przesłuchaniu w prokuraturze trafił pod dozór Policji oraz został zobowiązany do wpłaty poręczenia majątkowego w wysokości 40 tys. zł. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.

Ukryci za nasypem pseudokibice rozgrzewali się do brutalnej walki. Leśna „ustawka” przerwana przez dolnośląskich policjantów

W miniony weekend dzięki czujności policjanta, który w czasie wolnym od służby uprawiał swój ulubiony sport, dolnośląska Policja zapobiegła konfrontacji pseudokibiców wielkich rozmiarów. Na miejscu funkcjonariusze zastali 18 pojazdów i 83 osoby rozgrzewające się do walki, którym skutecznie pokrzyżowali plany.

Rozbicie narkotykowego układu w Warszawie. Wśród zatrzymanych pseudokibice

Zorganizowana grupa przestępcza, w której strukturach działali pseudokibice, została rozbita przez funkcjonariuszy CBŚP. W wyniku szeroko zakrojonej operacji zatrzymano 23 osoby, odpowiedzialne za wprowadzenie do obrotu co najmniej tony narkotyków w tym kokainy i cracku.