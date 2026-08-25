35-latek poszukiwany ENA zatrzymany Data publikacji 25.08.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób gdańskiej komendy wojewódzkiej zatrzymali mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. 35-latek jest podejrzewany o oszustwa niemieckich seniorów metodą „na wypadek”. Mężczyzna w piątek został doprowadzony do sądu. Grozi mu kara 15 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zdobyli informację, że poszukiwany europejskim nakazem aresztowania ukrywa się na terenie jednej z miejscowości powiatu kościerskiego. 19 sierpnia br. funkcjonariusze pojechali pod ustalony adres i zatrzymali 35-latka. Okazało się, że obywatel Polski od kilku miesięcy ukrywał się przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości, a na swoim koncie ma przestępstwa oszustwa niemieckich seniorów metodą „na wypadek”.

Na wniosek prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w piątek sąd zastosował wobec 35-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 60 dni. W tym czasie prowadzone będą dalsze czynności związane z realizacją europejskiego nakazu aresztowania. Po zakończeniu wymaganych procedur 35-latek zostanie wydany stronie niemieckiej.