Policjanci uratowali życie mężczyzny leżącego na torach Data publikacji 25.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego uratowali życie mężczyzny leżącego na torach kolejowych. Mundurowi w ostatniej chwili ściągnęli go tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. 20-latek był pod wpływem alkoholu. Dzięki szybkiej reakcji policjantów mężczyzna cały i zdrowy wrócił pod opiekę rodziny.

Wczoraj, 24 sierpnia 2026 roku, około godz. 14:00 dyżurny piotrkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że młody człowiek siedzi na torach kolejowych. Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce. W pewnym momencie zauważyli lżącego pomiędzy torami, z głową na szynie mężczyznę.

Funkcjonariusze słysząc dźwięk nadjeżdżającego pociągu wydającego sygnał ostrzegawczy, szybko ściągnęli mężczyznę w bezpieczne miejsce. Od 20-letniego mieszkańca powiatu piotrkowskiego czuli silną woń alkoholu. Z uwagi na utrudniony kontakt z mężczyzną oraz zaburzenia koordynacji ruchowej na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego. Dzięki szybkiej reakcji policjantów udało się zapobiec tragedii.

( KWP w Łodzi / kc)

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