Poważne zarzuty dla recydywisty Data publikacji 25.08.2026 Powrót Drukuj Kryminalni ze Szwederowa, dzięki wsparciu funkcjonariuszy z bydgoskiej komendy miejskiej zatrzymali 30-latka, który chodząc ulicami miasta groził przypadkowym osobom przedmiotem przypominającym broń palną, a przy okazji uszkodził jeden z zaparkowanych pojazdów. Podejrzanemu grozi wieloletnia odsiadka.

W niedzielę, 16.08.2026 r., do dyżurnego bydgoskiej komendy miejskiej trafiły zgłoszenia dotyczące mężczyzny, który chodząc po ulicach Szwederowa, zaczepiał przypadkowych ludzi i groził im przedmiotem przypominającym broń palną.

Natychmiast zgłoszeniem zajęli się kryminalni z bydgoskiego Szwederowa. Podejmując szereg czynności funkcjonariusze ustalili, że stoi za tym 30-letni mieszkaniec Bydgoszczy. Gdy policjanci pojechali we wskazane w zgłoszeniu miejsce nie zastali opisanego mężczyzny. Jednak ustalenia jakie poczynili, pozwoliły bardzo szybko go zlokalizować. Trop doprowadził kryminalnych do Wierzchucinka, gdzie dzięki wsparciu kolegów z bydgoskiej komendy miejskiej zatrzymali podejrzewanego.

Na szczęście nikt w opisanym zdarzeniu nie odniósł obrażeń. Jak się później okazało, 30-latek uszkodził jeden z pojazdów.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić mężczyźnie zarzuty kierowania gróźb, narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a także zniszczenia mienia. Z uwagi na to, że mężczyzna był już karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, będzie odpowiadał za te czyny w warunkach recydywy, a to oznacza dla niego wyższy wymiar kary.

Decyzją prokuratora mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu wieloletnie więzienie.