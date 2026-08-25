Medyk - policjant - człowiek. Wyjątkowa konferencja zainaugurowała II Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w Ratownictwie Medycznym Data publikacji 25.08.2026 Powrót Drukuj Za nami pierwszy dzień II Ogólnopolskich Mistrzostw Policji w Ratownictwie Medycznym. Uczestnicy, którzy jutro rozpoczną sportową rywalizację podczas intensywnego dnia mieli okazję wysłuchać serii wykładów poruszających kluczowe aspekty ratownictwa medycznego, zarządzania kryzysowego oraz komunikacji w sytuacjach ekstremalnego stresu. Zawody otworzył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk.

Po raz drugi przedstawiciele Wydziału Ochrony Pracy KGP , pod przewodnictwem naczelnika wydziału podkom . Kamila Chojdaka, zorganizowali Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w Ratownictwie Medycznym. W imieniu organizatorów, uczestników oraz zaproszonych gości powita ł mł. insp. Leszek Wielgosz z Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Wśród gości honorowych znaleźli się m.in. przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Straży Ochrony Kolei, Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Azylu dla Zwierząt oraz prezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych.

Inauguracyjne przemówienie wygłosił nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, który podziękował za organizację turnieju i wyraził uznanie dla policyjnych medyków: - Dziękuję za waszą codzienną służbę. Dziękuję za to, że jesteście przy każdym zabezpieczeniu i dziękuję za wasz profesjonalizm. Komendant podkreślił, że poziom i zaangażowanie policyjnych medyków jest wizytówką polskiej Policji.

Konferencja została podzielona na bloki tematyczne, w ramach których prelegenci przedstawili osiem niezwykle ciekawych wykładów.

Marcin Słowik z Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego z wykładem „Analityczna strona systemu PRM. 1,2,3 KCMRM patrzy” przybliżył funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego z perspektywy dyspozytorni medycznych. Wyjaśnił, jak ich centralizacja ułatwiła koordynację i zarządzanie dużymi zdarzeniami. Nowoczesny i ujednolicony system obsługuje rocznie blisko 5 milionów zgłoszeń. Około 25% z tych wyjazdów kwalifikuje się, jako pilne i realizuje się „na sygnale”.

Drugi z prelegentów asp. Łukasz Kucharski z Ośrodka Szkolenia Policji w Lublinie przedstawił prezentację „ALS w ratownictwie przedszpitalnym - kluczowe decyzje pod presją czasu”. Wykładowca omówił zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w warunkach silnego stresu, podkreślając, że solidnie wykonany BLS stanowi absolutny fundament przeżycia pacjenta. Dowodził, jak ważna jest szybka ocena i praca zespołowa oparta na zamkniętej pętli komunikacyjnej zamiast biernego czekania na rozkazy.

Robert Jędrych z Eagle-Med System opowiedział o parametrach krytycznych przy urazach czaszkowo-mózgowych. Wystąpienie skupiło się na wyzwaniach przedszpitalnego zabezpieczenia poszkodowanych z takimi urazami w oparciu o wytyczne PHTLS (Prehospital Trauma Life Support). Prelegent omówił kluczowe parametry życiowe, podkreślał prawidłowe pozycjonowanie pacjenta i przestrzegł przed rutynowym i zbyt ciasnym zakładaniem kołnierzy ortopedycznych podczas omawianych przypadków. Stosowanie checklist i schematów wskazał, jako sposób na walkę z rutyną, stresem i zmęczeniem.

Paweł Wiktorzak, przedstawiciel Centrum Symulacji Medycznej WIM-PIB, podkreślał rolę umiejętności miękkich w eliminacji błędów ludzkich oraz systemowych. Prelegent przedstawił 15 podstawowych zasad CRM (Customer Relationship Management), w tym znajomość środowiska pracy, przewidywanie zagrożeń oraz efektywne rozdzielanie zadań w zespole. Wskazał również, że aż 75% błędów podczas akcji ratunkowej wynika z zaburzeń komunikacji oraz fiksacji na jednej procedurze.

Dr n. med. i n. o zdr. Michał Kucap z Krajowego Centrum Monitorowani Ratownictwa Medycznego mówił o działaniach w zdarzeniach z dużą liczbą poszkodowanych. Omówił procedury postępowania podczas zdarzeń masowych i katastrof z perspektywy dowódców medycznych, dyspozytorów oraz koordynatorów. Przedstawił współczesne trendy w medycynie ratunkowej, według których wstępna segregacja (triage) nie powinna być prowadzona w strefie zagrożenia, lecz na specjalnych bramkach segregacyjnych. Przybliżył również mechanizmy stawiania szpitali w stan wyższej gotowości i pozyskiwania dodatkowych sił ratowniczych.

Tegoroczna konferencja została poszerzona o temat bezpieczeństwa podczas interwencji z udziałem gadów oraz zdarzeń z udziałem zwierząt nieudomowionych.

W pierwszym temacie wypowiedział się dr Marcus Baur (Auffangstation für Reptilien, München e. V.). Naukowiec omówił specyfikę i mechanizmy obrażeń powodowanych przez krokodyle, jaszczurki, żółwie oraz węże. Policjanci i ratownicy mogą spotkać niebezpieczne, często nielegalnie przemycane gady w najmniej oczekiwanych miejscach - w domach prywatnych, na ulicy, lotniskach czy podczas rutynowych kontroli pojazdów. Pamiętać należy, że ugryzienia i uderzenia dużych gadów powodują głębokie rany o skomplikowanym kształcie, które niosą ekstremalne ryzyko groźnych dla życia zakażeń beztlenowych. W przypadku ukąszenia przez jadowitego węża pierwszą pomocą będzie natychmiastowe zdjęcie biżuterii, unieruchomienie poszkodowanego i opanowanie emocji. Szeroki bandaż uciskowy wolno zastosować tylko przy jadach neurotoksycznych (kobry, mamby), gdyż przy jadach cytotoksycznych (żmije) potęguje on lokalną martwicę tkanek.

O interwencjach z udziałem zwierząt nieudomowionych opowiedziała Agnieszka Czujkowska z Centralnego Azylu dla Zwierząt i Warszawskiego Zoo. Prelekcja skupiła się na zagrożeniach chemicznych dla personelu medycznego i Policji w trakcie interwencji z udziałem dzikich zwierząt. Autorka ostrzegła przed przypadkową ekspozycją na weterynaryjne środki immobilizacyjne, które u ludzi mogą wywołać natychmiastowy, krytyczny spadek ciśnienia tętniczego, na który w standardowych karetkach nie ma zarejestrowanych odtrutek. Zaapelowała do ratowników o bezwzględne upewnianie się, czy dzikie zwierzę jest prawidłowo zabezpieczone przed przystąpieniem do udzielania pomocy rannym.

Barwnym gościem konferencji był Sebastian Grzywacz znany, jako „odlotowy niewidomy” z wykładem „Niewidomy - Nie widzę problemu”. W pełen humoru sposób prelegent przybliżył zasady właściwego kontaktu i pomocy osobom z niepełnosprawnościami, podkreślając wagę szacunku dla ich przestrzeni osobistej i godności. Zademonstrował praktyczne techniki asysty i omówił rolę certyfikowanych psów asystujących. Przypomniał, że zwierząt nie wolno rozpraszać w trakcie pracy oraz o konieczności ich zabezpieczenia podczas działań medycznych.

Oficjalnego podsumowania konferencji dokonała przedstawicielka organizatorów zawodów, pani Małgorzata Wlaź z Wydziału Ochrony Pracy KGP. Zwróciła ona szczególną uwagę na słowo „człowiek” przewijające się przez całe wydarzenie. Podkreśliła, jak ważne dla sukcesu każdej akcji ratunkowej jest zaufanie oraz odpowiedni dobór i zgranie zespołu.

Pierwszy niezwykle intensywny dzień wykładowy być może przyda się uczestnikom podczas zadań praktycznych. Od jutra zawodnicy rozpoczynają zmagania od wymagającego testu wiedzy, a następnie przystąpią do rywalizacji na reżyserowanych scenkach medycznych przygotowanych na terenie całej Warszawy.