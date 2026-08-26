Podziękowania dla policjantów z Trzebowniska Data publikacji 26.08.2026 Powrót Drukuj Do policjantów z Komisariatu Policji w Trzebownisku trafiły podziękowania od mieszkanki powiatu rzeszowskiego. Kobieta podziękowała sierż. szt. Tomaszowi Szabat oraz sierż. Michałowi Płonka za profesjonalizm i szybką reakcję podczas interwencji. Funkcjonariusze, widząc, że jej mąż potrzebuje szybkiej pomocy, wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego.

Policjanci interweniowali w miejscu zamieszkania kobiety. Podczas wykonywanych czynności zwrócili uwagę na stan zdrowia jej męża. Mundurowi właściwie ocenili sytuację i niezwłocznie wezwali pogotowie ratunkowe. Mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc medyczną.

Kobieta, wdzięczna za reakcję funkcjonariuszy, postanowiła podziękować im za podjęte działania. W skierowanym do policjantów piśmie podkreśliła, że ich szybka reakcja i wezwanie pomocy przyczyniły się do uratowania życia jej męża.

Słowa uznania kierowane przez mieszkańców pod adresem policjantów są najlepszym potwierdzeniem, że ich codzienna służba i zaangażowanie są dostrzegane i doceniane. Dla funkcjonariuszy takie podziękowania są również motywacją do dalszej pracy i niesienia pomocy osobom, które jej potrzebują.