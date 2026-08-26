Usłyszał wschodni akcent i zaatakował kierowcę. 23-latek zatrzymany przez policjantów ze Starego Miasta Data publikacji 26.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto otrzymali informację o ataku na 66-letniego kierowcę taksówki, obywatela Białorusi. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że 23-letni mężczyzna, słysząc jego wschodni akcent, zaczął kierować pod jego adresem obraźliwe słowa odnoszące się do jego narodowości. Na tym jednak agresor nie poprzestał i uderzył kierowcę w głowę szklaną butelką.

Podczas kursu pojazdem typu taksi został zaatakowany przez pasażera. Agresja słowna przerodziła się w bezpośredni i groźny atak - napastnik uderzył butelką w głowę 66-letniego kierowcę. Sprawą zajęli się policjanci pionu kryminalnego ze Starego Miasta. Funkcjonariusze bardzo szybko ustalili tożsamość mężczyzny, a następnie go zatrzymali.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 23-latkowi zarzutów ataku na osobę z powodu jej przynależności narodowej, za co grozi kara do 5 lat pozbawiania wolności. Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano również policyjny dozór.

Policjanci przypominają, że żadne różnice narodowościowe, kulturowe czy językowe nie mogą być powodem agresji i poniżania drugiego człowieka. Każdy przypadek takiego zachowania jest traktowany bardzo poważnie i podlega odpowiedzialności karnej, a organy ścigania zapowiadają stanowcze reakcje w tym zakresie.