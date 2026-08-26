Trzylatek sam wsiadł do autobusu. Dzięki szybkiej reakcji policjantów bezpiecznie wrócił do matki Data publikacji 26.08.2026 Powrót Drukuj Chwila nieuwagi wystarczyła, aby 3‑letnie dziecko samodzielnie wsiadło do autobusu komunikacji miejskiej i odjechało z przystanku. Dzięki natychmiastowej reakcji matki oraz sprawnej współpracy policjantów z dyspozytorem MPK chłopiec został szybko odnaleziony i bezpiecznie przekazany pod opiekę matce.

We wtorek, 25 sierpnia 2026 r., otrzymał zgłoszenie od 40‑letniej kobiety, która poinformowała, że będąc na przystanku z trójką dzieci, w pewnym momencie jej 3‑letni syn, wykorzystując chwilę jej nieuwagi, samodzielnie wsiadł do autobusu komunikacji miejskiej i odjechał. Gdy tylko zorientowała się, co się stało, natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy 112.

Policjanci od razu skontaktowali się z dyspozytorem przewoźnika. Dzięki sprawnej wymianie informacji ustalono, którym autobusem podróżowało dziecko, a następnie zatrzymano pojazd. Chłopiec został odnaleziony i bezpiecznie przekazany matce. Na szczęście nic mu się nie stało. Kobieta została przebadana na zawartość alkoholu w organizmie – była trzeźwa.

Dzięki szybkiemu działaniu policjantów oraz dyspozytora MPK trzylatek cały i zdrowy trafił z powrotem pod opiekę matki.

Apelujemy do rodziców i opiekunów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania z małymi dziećmi w pobliżu ulic, przystanków oraz środków komunikacji publicznej. Wystarczy moment nieuwagi, aby dziecko znalazło się w niebezpiecznej sytuacji. W przypadku zaginięcia dziecka należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.