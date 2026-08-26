Tymczasowy areszt za ugodzenie nożem Data publikacji 26.08.2026 Powrót Drukuj Kutnowscy kryminalni zatrzymali 47-letniego obywatela Azerbejdżanu, który podczas kłótni z obywatelem Gruzji ugodził go nożem w brzuch, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

23 sierpnia br. policjanci wydziału kryminalnego kutnowskiej komendy, dzięki skutecznej pracy operacyjnej i dobremu rozpoznaniu, zatrzymali 47-letniego obywatela Azerbejdżanu. Mężczyzna w nocy z 22 na 23 sierpnia bbr., podczas kłótni z innym obcokrajowcem na terenie Kutna, nagle zaatakował go nożem, zadając mu cios w brzuch, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

Pokrzywdzony, 32-letni obywatel Gruzji, z poważnymi obrażeniami w postaci rany kłutej został przewieziony do szpitala w Kutnie.

Po otrzymaniu zgłoszenia kutnowscy policjanci natychmiast przystąpili do działania. Dzięki dobremu rozpoznaniu i podjętym czynnościom funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu podejrzewanego mężczyzny. 47-latek został zatrzymany w jednym z lokali mieszkalnych na terenie Kutna.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego mężczyzna został doprowadzony do kutnowskiej prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Sąd, na wniosek Prokuratury, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za popełnione przestępstwo grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.