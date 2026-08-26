Trwają zmagania policyjnych ratowników - symulacje Data publikacji 26.08.2026 Powrót Drukuj Emocjonująca rywalizacja policyjnych ratowników z przygotowanymi przez organizatorów scenariuszami trwa. Za nami drugi dzień II Ogólnopolskich Mistrzostw Policji w Ratownictwie Medycznym. Uczestnicy zdobywają kolejne punkty pod okiem sędziów, którym przewodniczy sędzia główny zawodów st. asp. Krzysztof Sowiński z Wydziału Ochrony Pracy KGP.

Pierwszym wyzwaniem, jakie podjęli dziś biorący udział w rywalizacji był niełatwy test z wiedzy medycznej. Po tej intelektualnej rozgrzewce zespoły wyjechały do miasta, by zmierzyć się z przygotowanymi dla nich reżyserowanymi scenkami.

Pierwsza z przygotowanych symulacji odzwierciedlała miejsce wypadku drogowego. Nietrzeźwa kobieta kierująca osobówką potrąciła policjantkę na motocyklu. Ratownicy musieli zająć się kobietami - obu zapewnić pomoc, zabezpieczyć broń funkcjonariuszki i udzielić niezbędnej pomocy do przyjazdu na miejsce innych służb. Na szczęście na miejsce dojechali także strażacy, których zespół ratowników mógł wykorzystać do pomocy.

10 minut przewidziane na wykonanie każdej ze scenek mijało zdecydowanie zbyt szybko.

Kolejny wypadek miał miejsce w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Osoba zajmująca się niedźwiedziami została na wybiegu zaatakowana przez zwierzę. Ratownicy zastali ją poranioną w towarzystwie innej pracownicy zoo. Do prawidłowego wykonania scenki z pewnością przydał się wczorajszy wykład z konferencji rozpoczynającej mistrzostwa, dotyczący nieudomowionych zwierząt. Goście odwiedzający dziś zwierzęta oprócz stałych atrakcji w zoo mieli dodatkową frajdę mogąc oglądać zmagania specjalistów od udzielania pomocy.

Trzecia ze scenek odbywała się na policyjnej strzelnicy. Zawodnicy pokonywali wysiłkowy tor przeszkód, obejmujący między innymi zaopatrzenie rannego a potem zmagali się w konkurencjach strzeleckich.

Wszyscy zastanawiają się, co czeka ich podczas jutrzejszej rywalizacji.

Organizowane po raz kolejny zawody są okazją do nauki, nabywania praktyki w niestandardowych sytuacjach oraz wymiany doświadczeń zespołów z całego kraju. Oprócz reprezentantów poszczególnych województw w zmaganiach, poza konkurencją, biorą udział przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, Akademii Pożarniczej, Akademii Policji w Szczytnie i Szkoły Policji w Słupsku.

Trzymamy kciuki!

(Tekst i zdjęcia: nadkom. Małgorzata Aurelia Małkińska Gazeta Policyjna)