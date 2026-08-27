Pies uwięziony w worku. Czaplineccy policjanci odnaleźli i uratowali zwierzę Data publikacji 27.08.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji policjantów z Komisariatu Policji w Czaplinku i ich determinacji udało się uratować psa, który został wywieziony do lasu w worku. Zwierzę było uwięzione i nie miało możliwości samodzielnego wydostania się. Na szczęście pomoc przyszła na czas.

Czaplineccy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące psa, który miał zostać wywieziony do lasu w worku. Funkcjonariusze niezwłocznie pojechali do osoby zgłaszającej, aby ustalić dokładny przebieg zdarzenia. Na miejscu zastali również 47-letniego mężczyznę, który miał wywieźć zwierzę. Początkowo zaprzeczał, aby miał z tym cokolwiek wspólnego. W trakcie rozmowy mężczyzna przyznał się do tego, co zrobił, a następnie wskazał funkcjonariuszom miejsce w lesie, gdzie pozostawił psa.

Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce. W lesie odnaleźli biały jutowy worek, z którego dochodziły odgłosy poruszającego się zwierzęcia. Nie czekając ani chwili, uwolnili psa.

Zwierzę zostało przekazane strażnikom miejskim, którzy niezwłocznie pojechali z nim do lekarza weterynarii. Na szczęście badanie wykazało, że piesek nie odniósł żadnych obrażeń. Następnie został przekazany pod opiekę schroniska.

47-letni mężczyzna w chwili interwencji był nietrzeźwy, co więcej przyznał się, że w takim stanie wywiózł psa do lasu. Mężczyzna został zatrzymany. Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego zdecydował się na takie zachowanie.

W sprawie podjęte zostały dalsze czynności procesowe. Decyzją prokuratora wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru.