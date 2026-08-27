Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 27.08.2026 Powrót Drukuj Szybka reakcja Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie, kom. Pawła Kazubowskiego, zapobiegła dalszej niebezpiecznej jeździe nietrzeźwego kierowcy. 50-letni mieszkaniec Kruszwicy miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór, 24.08.2026 r. w Kruszwicy. Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie, komisarz Paweł Kazubowski, podczas spaceru w czasie wolnym od służby, zwrócił uwagę na nietypowe zachowanie kierowcy Mercedesa. Mężczyzna jechał lewą stroną jezdni, z bardzo niewielką prędkością. Gdy auto wjechało na osiedlowy parking i zatrzymało się, policjant podbiegł do niego, aby sprawdzić co było powodem lewostronnej jazdy. Kiedy rozpoczął rozmowę z kierującym, od razu wyczuł od niego silny zapach alkoholu. Polecił mu natychmiast wyłączyć silnik i przekazać kluczyki, po czym zadzwonił na numer alarmowy 112.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce potwierdzili podejrzenia komisarza Kazubowskiego. Kontrola stanu trzeźwości wykazała, że 50-letni kierowca miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu.

Mieszkaniec Kruszwicy został zatrzymany i noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. We wtorek, 25.08.2026 r., po wytrzeźwieniu, usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Reakcja komendanta pokazuje, że policyjna czujność nie kończy się wraz z zakończeniem służby. Szybkie działanie w obliczu niebezpiecznego zachowania kierowcy może zapobiec tragedii i uratować ludzkie życie.