Pseudokibic ukrywający się przed więzieniem zatrzymany przez kryminalnych Data publikacji 27.08.2026 Powrót Drukuj 6 lat więzienia - przed taką karą od lipca tego roku ukrywał się 42-letni mężczyzna. Kryminalni z Rudy Śląskiej namierzyli i zatrzymali poszukiwanego, dzięki czemu trafił on już za kratki, gdzie odbędzie zasądzony wyrok. Zatrzymany mężczyzna jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z śląskich klubów piłkarskich.

Policjanci kryminalni z rudzkiej komendy, współpracując z kolegami z Komisariatu Policji III w Rudzie Śląskiej, przeprowadzili działania ukierunkowane na ustalenie miejsca pobytu poszukiwanego. 42-latek od ubiegłego miesiąca ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, próbując uniknąć kary za wcześniej popełnione przestępstwa.

Zaangażowanie oraz wnikliwe działania kryminalnych szybko przyniosły oczekiwane rezultaty. Śledczy ustalili miejsce, w którym przebywał poszukiwany i wytypowali moment na przeprowadzenie sprawnej akcji zatrzymania. Mężczyzna nie stawiał oporu.

42-latek ma na swoim koncie poważne przestępstwa popełnione w ramach struktur pseudokibicowskich. W 2019 roku, podczas porachunków z pseudokibicem zwaśnionego klubu, dotkliwie go pobił, powodując poważne obrażenia. Sąd skazał go na karę 6 lat więzienia za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymany został już przewieziony do placówki penitencjarnej, gdzie spędzi najbliższe lata odbywając zasądzony wyrok.

To kolejny przykład ukazujący, że środowisko pseudokibiców nie ma nic wspólnego z prawdziwym sportem i kibicowaniem, tylko brutalna rzeczywistość zorganizowanej przestępczości, w której młodzi ludzie wykorzystywani są do popełniania najcięższych przestępstw.

Wejście w środowisko pseudokibiców i udział w nielegalnych działaniach, to prosta droga do wejścia w konflikt z prawem. Złudne poczucie przynależności czy chęć zyskania „szacunku”, szybko ustępują miejsca surowym konsekwencjom prawnym. Za udział w bójkach, pobiciach czy przestępczości zorganizowanej, grożą kary wieloletniego więzienia, a wpis w kartotece karnej zamyka drzwi do wielu zawodów i przekreśla plany na przyszłość.