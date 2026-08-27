Krakowscy policjanci zatrzymali sprawców rozboju i odzyskali część zrabowanych pieniędzy Data publikacji 27.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie zatrzymali cztery młode osoby podejrzane o rozbój na 19-latku. Jeden z napastników miał wtargnąć do domu pokrzywdzonego, zastraszać go, stosować wobec niego przemoc fizyczną, a następnie ukraść m.in. 80 tysięcy złotych. W sprawie policjanci zatrzymali dwie osoby pełnoletnie oraz dwoje nieletnich, a podczas przeszukań zabezpieczyli prawie 30 tysięcy złotych.

8 sierpnia br. policjanci otrzymali zgłoszenie o rozboju, do którego miało dojść około godziny 22:00. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że do jego miejsca zamieszkania przyszedł mężczyzna, który go zaatakował i groził, a następnie zabrał mu 80 tys. zł oraz trzy pary butów sportowych o łącznej wartości około 3 tys. zł. i uciekł. Funkcjonariusze rozpoczęli czynności pozwalające ustalić osoby mogące mieć związek ze zdarzeniem. Zebrane informacje pozwoliły kryminalnym na wytypowanie kilku osób, które mogły uczestniczyć w przestępstwie.

W wyniku przeprowadzonych czynności policjanci zatrzymali 17-letniego napastnika oraz jego współtowarzyszy – dziewczynę i chłopaka, oboje w wieku 16 lat oraz 23-latka. Z ustaleń śledczych wynikało, że wszystkie osoby działały wspólnie i w porozumieniu. Według zgromadzonego materiału sprawcy mieli wspólnie udać się do miejsca zamieszkania pokrzywdzonego, gdzie 17-latek miał poszkodowanego dusić oraz kierować wobec niego groźby pozbawienia życia i zdrowia. Pozostali w tym czasie mieli pozostawać przed budynkiem i obserwować otoczenie. Podczas przeszukań przeprowadzonych w miejscach zamieszkania zatrzymanych policjanci znaleźli i zabezpieczyli część skradzionej gotówki.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 17 i 23-latkowi zarzutów rozboju, za które kodeks karny przewiduje do 8 lat więzienia. Sąd przychylił się także do wniosku Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza i zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Materiały dotyczące dwojga nieletnich zostały wyłączone do odrębnego prowadzenia, a o ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.