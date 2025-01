Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” Data publikacji 13.12.2024 Powrót Drukuj Kolejna edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją działań podejmowanych w poprzednich latach podczas sezonu zimowego, a jego celem jest poprawa bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich oraz promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach, a także upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Partnerami akcji są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne oraz PZU.

W ramach części projektu adresowanego do dzieci i młodzieży Biuro Prewencji KGP wspólnie z Partnerami serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-filmowym pod nazwą „Śnieżny Dekalog”. Zadaniem dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat, jest zilustrowanie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Na konkurs można przekazywać prace plastyczne lub max. 60-sekundowy spot filmowy.

Prace i zgłoszenia, podpisane przez opiekuna prawnego, należy nadsyłać do 7 marca 2025 r. na adres:

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

z dopiskiem: (konkurs plastyczno-filmowy pn. „Śnieżny Dekalog”).

Akcja i konkurs promowane będą na licznych spotkaniach profilaktycznych oraz podczas imprez związanych z uprawianiem sportów zimowych w całym kraju.