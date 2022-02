#JestAkcja z policyjnymi tapetami - Na drodze #pomagamyichronimy Powrót Generuj PDF Drukuj Już po raz czwarty przygotowaliśmy dla Was specjalne zestawy tapet na ekrany: telefonów komórkowych, tabletów i komputerów. Tym razem możecie wybierać spośród zdjęć, na których widoczni są policjanci na co dzień dbający o bezpieczeństwo nas wszystkich na drodze.

Podobnie jak poprzednio tapety tworzone są w ramach prowadzonej od ponad roku kampanii #JestAkcja, która ma za zadanie m.in. pokazać, jak nowoczesną formacją jesteśmy oraz zachęcić do wstępowania w nasze szeregi.

Mamy nadzieję, że również tym razem nasze zestawy tapet przypadną Wam do gustu i chętnie będziecie je pobierać na swoje urządzenia. Tym bardziej, że to jedyne takie tapety firmowane oficjalnym logiem Policji i partnerów kampanii #JestAkcja: PKN ORLEN, NSZZ Policjantów, vr360.pl.

Nie zapomnijcie, że w naszej „tapeciarni” są już tapety poświęcone: lotnictwu policyjnemu, policyjnym kontrterrorystom oraz wyjątkowym funkcjonariuszom – policyjnym psom i koniom.

A wszystkich tych, którzy chcą poczuć się choć przez chwilę jak prawdziwi policjanci, zachęcamy do obserwowania naszych profili społecznościowych: na Instagramie, Facebooku, TikToku, YouTube oraz Twitterze oraz do odwiedzania naszej strony internetowej - to nie jedyna niespodzianka, jaka czekać będzie na Was w najbliższych tygodniach!