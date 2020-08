Ponad 13 mln zł w gotówce znaleźli policjanci CBŚP Data publikacji 05.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj 9 osób wpadło w ręce policjantów poznańskiego CBŚP, którzy działali przy wsparciu funkcjonariuszy z Zarządu we Wrocławiu i Gorzowa Wlkp. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy poprzez działającą legalnie hurtownię farmaceutyczną i apteki, zdobywali tabletki zawierające pseudoefedrynę, które następnie były sprzedawane polskim i czeskim gangom. Z pozyskanych tabletek produkowano metamfetaminę. Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Policjanci z Zarządu w Poznaniu, przy wsparciu funkcjonariuszy z Zarządu we Wrocławiu i Gorzowa Wielkopolskiego Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili wczoraj akcję, podczas której zatrzymali 8 osób i jedną doprowadzili z Zakładu Karnego. W trakcie działań przeprowadzonych na terenie województwa dolnośląskiego przeszukano kilkanaście miejsc zamieszkania i użytkowanych przez podejrzanych. Wówczas to, znaleziono i zabezpieczono ponad 13 milionów złotych w gotówce, które ukryte były w jednym z mieszkań w walizkach, torbach podróżnych i pudełkach. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono także mienie ruchome należące do podejrzanych warte ponad 300 tys. zł. Wśród zabezpieczonego mienia znalazły się samochody, motocykle i biżuteria.

Rozpracowywana przez policjantów CBŚP grupa działała głównie w województwie dolnośląskim. Z ustaleń śledczych wynika, że za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznej oraz aptek i punktów aptecznych, zdobywano leki zawierające pseudoefedrynę. Następnie członkowie grupy wyłuskiwali tabletki z blistrów i sprzedawali je jako prekursory grupom przestępczym działającym w Polsce i w Czechach. Nielegalny towar trafiał na teren niemal całego kraju oraz do Czech, gdzie była produkowana matamfetamina.

Śledztwo nadzoruje Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie dzisiaj zostaną doprowadzeni zatrzymani. Z wstępnych ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani mogą usłyszeć zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wewnątrzwspólnotowego obrotu prekursorami służącymi do produkcji metamfetaminy oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.