Zatrzymani w związku z praniem pieniędzy Data publikacji 25.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prowadzą śledztwo dotyczące prania pieniędzy pochodzących z oszustwa popełnionego na szkodę 1.716 klientów spółki Finroyal Capital Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii. W ostatnich dniach zatrzymano 4 osoby, które usłyszały zarzuty prania pieniędzy pochodzących z oszustwa.

W wyniku wielomiesięcznej pracy śledczy ustalili powiązania kapitałowe pomiędzy Andrzejem K. oraz innymi osobami, jak również podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Zgromadzone w toku śledztwa dowody wskazują, że Andrzej K. część pieniędzy pochodzących z wpłat od klientów FRL Capital Limited inwestował, kupując różnego rodzaju podmioty gospodarcze oraz wpłacając te pieniądze do instytucji zajmujących się inwestycjami giełdowymi i które, na skutek nietrafnych inwestycji, zostały bezpowrotnie utracone. Część z uzyskanych od klientów FRL Capital Limited środków przekazana została na bieżące funkcjonowanie spółek. Pewna część środków uzyskanych z przestępstwa oszustwa, tj. ponad 1 mln 800 tys. została wypłacona w gotówce i wprowadzona do legalnego obrotu, część środków została przelana na prywatne konta Andrzeja K. i wykorzystana do kolejnych transakcji bankowych oraz zakupu nieruchomości, czy ruchomości. W postępowaniu dotyczącym oszustwa Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi K., zarzucając mu wielokrotne popełnienie przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz naruszenie przepisów ustawy Prawo Bankowe.

W dniach 22-24 września 2020 r. funkcjonariusze z Wydziału PG KWP z siedzibą w Radomiu na polecenie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce zatrzymali Andrzeja K. oraz 3 kobiety, którym przedstawione zostały zarzuty prania pieniędzy pochodzących z oszustwa, tj. przestępstwo z art. 299 §1, §5 i §6 k.k. Sąd Rejonowy w Ostrołęce aresztował Andrzeja K. na 3 miesiące.

Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju.

Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce/Zespół Prasowy KWP zs. w Radmiu)

