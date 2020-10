Jest akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się fałszowaniem faktur i praniem brudnych pieniędzy Data publikacji 08.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Prokuratura Okręgowa w Lublinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko członkom dwóch grup przestępczych zajmujących się fałszowaniem faktur i praniem brudnych pieniędzy. Podstawą wszczęcia śledztwa stanowiły materiały Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Przestępcy działali na terenie całego kraju w okresie od grudnia 2008 roku do marca 2015 roku, z popełniania przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu. Jak ustalili policjanci przestępcy założyli 13 firm „krzaków” w formie jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które służyły do wystawiania „pustych” faktur VAT na olej napędowy, artykuły motoryzacyjne, materiały budowlane, pojazdy, usługi transportowe oraz budowlane, jak też inny asortyment. Podczas ponad 1470 przeszukań na terenie całego kraju policjanci zabezpieczyli - 16 864 fałszywych dokumentów sprzedaży, gdzie wartość brutto rzekomo nabytych towarów wyniosła ponad 418 milionów złotych, zaś podatek VAT ponad 77,5 miliona złotych. Tego typu faktury nabywali przedsiębiorcy z całego kraju, głównie z branży transportowej. Fikcyjne dokumenty służyły im do wykazywania rzekomych kosztów, w tym samym pomniejszania zobowiązań podatkowych. Prowadzący postępowanie uzyskali również dowody na to, że rzekome zakupy towarów były uwiarygodniane transakcjami w postaci przelewów bankowych, a następnie środki były wypłacane przez szereg kont bankowych zarejestrowanych na członków grupy przestępczej. Zgromadzone przez Wydział do walik z Przestępczością Gospodarczą materiały posłużyły również do zawiadomienia organów Administracji Skarbowej celem przeprowadzenia postepowań skarbowych, pozwalających na wyliczenie zobowiązań podatkowych nieuczciwych przedsiębiorców, co wielu przypadkach spowodowało zapłatę przez podatników naliczonych zobowiązań finansowych lub wnoszonych korektach zeznań podatkowych. W toku śledztwa ustalono dwie grupy, które byłe ze sobą powiązane. Pierwsza liczyła 27 osób druga 6. Wszyscy ustaleni członkowie zorganizowanej grupy przestępczej zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i doprowadzeni do Prokuratury z wnioskiem zastosowanie środków zapobiegawczych

Zgromadzony materiał dowodowy przez śledczych stanowił również podstawę do wyłączenia materiałów prowadzonego postępowania wobec 227 osób, które udzieliły pomocnictwa członkom zorganizowanej grupy przestępczej, do wystawienia fikcyjnych dokumentów, a jednocześnie osiągnęły z tego korzyść finansową. W przypadku tych osób Prokuratura również skierowała akty oskarżenia do Sądu.

Działania funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą polegały również na ustaleniu składników majątkowych podlegających zajęciu, co pozwoliło na zajęcie mienia tytułem zabezpieczenia majątkowego o łącznej wartości blisko 15 milionów złotych.

podinsp. Renata Laszczka - Rusek