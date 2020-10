Bestialsko pobił mężczyznę - usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

29-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego usłyszał prokuratorskie zarzuty usiłowania zabójstwa oraz rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Mężczyzna, przed jednym ze sklepów, zaatakował 50-latka, który przywiózł towar, dotkliwie go pobił i ukradł jego samochód. Pokrzywdzony w ciężkim stanie trafił do szpitala. 29-latka zatrzymali policjanci ze Zgorzelca. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.