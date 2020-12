Jechała blisko 170km/h w terenie zabudowanym, gdy trafiła na policjantów z grupy Speed Data publikacji 04.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze ruchu drogowego wchodzący w skład grupy Speed zwalczają agresywne i niebezpieczne zachowania na drogach. Jednym z nich jest przekraczanie prędkości, które może być zagrożeniem dla innych uczestników ruchu. Funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 3 kierowców, którzy znacznie przekroczyli dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. Rekordzistka pędziła w Pietnej z prędkością blisko 170 km/h. Oprócz nałożonego mandatu i punktów karnych kobieta straciła prawo jazdy.

Podczas minionego weekendu mundurowi z krapkowickiej grupy Speed skupili swoje działania na drodze wojewódzkiej nr 416. Policjanci szczególną uwagę zwracali na wykroczenia związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze podczas patrolu tej drogi zatrzymali do kontroli 3 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.

Rekordzistką okazała się 36-letnia mieszkanka gminy Głogówek. Kobieta w Pietnej pędziła osobowym mercedesem z prędkością 166 km/h! Kolejnym zatrzymanym do kontroli kierowcą, był 46-latek, który także w Pietnej jechał z prędkością 105km/h. Nieco mniej na liczniku swojego volkswagena miał mieszkaniec powiatu głubczyckiego. 20-latek, w tej samej miejscowości, przekroczył dopuszczalną prędkość o 51 km/h.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowca, który przekroczy dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, traci prawo jazdy na 3 miesiące. W przypadku, gdy ponownie zostanie zatrzymany przez policjantów w czasie trwania zakazu, okres zatrzymania prawa jazdy wydłuży się do 6 miesięcy. Po raz trzeci za takie zachowanie w czasie 6-miesięcznego okresu zakazu będzie go czekało ponownie przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy.

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Niedostosowana do warunków panujących na drodze niesie za sobą ryzyko m.in. utraty panowania nad pojazdem oraz wpływa na rodzaj i skalę doznanych w wypadku obrażeń. Apelujemy, aby kierowcy przestrzegali dozwolonych limitów prędkości i dostosowali ją do warunków panujących na drodze. W miejscach wymagających szczególnej ostrożności jak przejścia dla pieszych, przyjazdy dla rowerów czy skrzyżowania należy zdjąć nogę z gazu i zachować wzmożoną czujność.

