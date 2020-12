Policjanci udzielili pomocy wychłodzonemu mężczyźnie Data publikacji 10.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Niskie temperatury w okresie zimowym powodują, że każdego roku odnotowuje się przypadki zgonów z wychłodzenia organizmu. Głęboko wychłodzony 55-latek przeżył tylko szybkiej reakcji policjantów na zgłoszenie przechodnia i udzielonej mu pomocy medycznej. Mężczyzna miał tylko 32 ˚C

W środę, 9 grudnia br. tuż po godzinie 13.00, policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bochni otrzymali polecenie od oficera dyżurnego, by niezwłocznie udać się w rejon ulicy Strzeleckiej, gdzie ma leżeć nieprzytomny mężczyzna. Policjanci na miejscu potwierdzili zgłoszenie, a kiedy podeszli do leżącego na trawie starszego mężczyzny okazało się, że ten jest skrajnie wyczerpany, wychłodzony i traci przytomność. Funkcjonariusze, widząc zasinienia na twarzy 55-latka, nie wiedząc, czy posiada poważniejsze obrażenia, ułożyli go w pozycji bezpiecznej i natychmiast okryli kocem termicznym, a za pośrednictwem oficera dyżurnego na miejsce wezwali pogotowie. Policjanci do czasu przyjazdu karetki starali się rozmawiać z mężczyzną, by ten całkowicie nie utracił przytomności. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego zbadał mężczyznę, stwierdzając, że ten nie posiada poważnych obrażeń ciała, ale temperatura jego ciała wynosiła zaledwie 32 stopnie Celsjusza, co wskazywało na stan bliski hipotermii. Mężczyzna trafił na oddział szpitalny, gdzie udzielono mu dalszej pomocy medycznej. Tylko dzięki wzorowej postawie przechodnia, szybkiej reakcji i wyszkoleniu policjantów, oraz fachowej pomocy medycznej 55-latek uniknął głębokiego wychłodzenia, które realnie zagrażało jego zdrowiu i życiu.

Wśród nas żyją osoby, które z różnych powodów potrzebują pomocy innych. Okres jesienno-zimowy jest tym czasem, w którym ta pomoc jest szczególnie ważna. Nierzadko zwykłe zainteresowanie i powiadomienie odpowiednich służb wystarczy, by kogoś uratować. W ramach akcji "Zima” policjantki i policjanci ze szczególną uwagą kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni, a także osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, gdyż to właśnie oni są najbardziej narażeni na wychłodzenie, a nawet zamarznięcie.



Możliwość zgłoszenia Policji, gdzie są miejsca, w których może dochodzić do tego typu sytuacji, istnieje m.in. za pośrednictwem internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy na mapie zaznaczyć zagrożenie z kategorii „bezdomność”, określając miejsce jego występowania. Można również dodać opis, precyzując nasze zgłoszenie. Policjanci pojawią się w ciągu kilku dni we wskazanym miejscu i zweryfikują informację.

Apelujemy o mieszkańców, aby zwrócili uwagę na mieszkających w sąsiedztwie samotnych seniorów. Być może potrzebują oni wsparcia i pomocy. W takich przypadkach wystarczy powiadomić najbliższy ośrodek pomocy społecznej lub Policję.

Natomiast jeżeli ktoś w danej chwili potrzebuje pomocy, reagujmy niezwłocznie, dzwoniąc na numer 112. Nie bądźmy obojętni i reagujmy na osoby bezdomne, przebywające w miejscach, w których mogą ulec zamarznięciu (dworce, klatki schodowe, kanały, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe itp.), a także na osoby leżące na ziemi, ławkach lub przystankach. Nasze zainteresowanie może uratować komuś życie. Pamiętajmy, że pomóc może każdy. Dlatego też, mając wiedzę o osobie potrzebującej, wystarczy powiadomić odpowiednie służby: policję, straż miejską, pogotowie ratunkowe czy opiekę społeczną. Jeden telefon może uratować czyjeś życie

Pomoc dla osób bezdomnych: 987 – całodobowy telefon informacyjny

(KWP w Krakowie / kp)