Czterech obywateli Maroka podróżowało w naczepie tira. Zostali zatrzymani Data publikacji 04.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ząbkowic Śląskich zatrzymali czterech obywateli Maroka, którzy wjechali do Polski ukryci w naczepie tira. Cudzoziemcy, jadąc z Bośni i Hercegowiny, docelowo chcieli dotrzeć do Francji lub Włoch. Gdy zorientowali się, że jadą w innym kierunku, postanowili opuścić swoją kryjówkę.

We wtorek, 2.02.2021 r., przejeżdżający przez teren Dolnego Ślaska kierowca tira z Bośni i Hercegowiny postanowił zatrzymać się w Ząbkowicach Śląskich, aby odpocząć. Ku swojemu zdziwieniu, gdy wysiadł z kabiny, usłyszał odgłosy osób dochodzące z naczepy kierowanego przez siebie pojazdu ciężarowego. Zaskoczony tym faktem mężczyzna od razu zadzwonił na numer alarmowy, powiadamiając o zdarzeniu Policję.

Mundurowi, którzy niezwłocznie zjawili się na miejscu, natychmiast otworzyli przestrzeń ładunkową tira. Okazało się, że wewnątrz naczepy, pomiędzy towarem, który przewoził obywatel Bośni i Hercegowiny, ukrywali się czterej cudzoziemcy. Mężczyźni nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów.

Powiadomieni o tej sytuacji funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że byli to obywatele Maroka, którzy nielegalnie wjechali i przebywali na terytorium Polski oraz niezgodne z przepisami przekroczyli granicę państwową. Cudzoziemcy zostali zatrzymani, a następnie przedstawiono im zarzut bezprawnego przekroczenia granicy z wykorzystaniem podstępu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Cudzoziemcy wyjaśnili, że nie zamierzali przyjechać do Polski, ponieważ ich krajami docelowymi były Włochy lub Francja. Będąc w ukryciu, w pewnym momencie zorientowali się, że auto, którym podróżują, jedzie w innym kierunku niż ten wybrany przez nich, dlatego chcieli opuścić naczepę tira.

Po wykonaniu niezbędnych czynności trzech Marokańczyków zostało przekazanych w ramach readmisji czeskim służbom, natomiast czwarty z nich dzisiejszą decyzją sądu został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

(KWP we Wrocławiu/js)

