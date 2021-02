Podziękowania dla dolnośląskich policjantów za odnalezienie syna Data publikacji 18.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci powiatu dzierżoniowskiego 10 lutego br., rozpoczęli poszukiwania zaginionego mężczyzny. Odnaleźli go na poboczu drogi pomiędzy dwoma miejscowościami. Mężczyzna był mocno wyziębiony, gdyż kilka godzin spędził na śniegu, przy panującym wokół mrozie. Chwilę później był już pod opieką medyczną. Rodzice zaginionej osoby podziękowali policjantom z Bielawy, wysyłając wiadomość z wyrazami wdzięczności do ich przełożonego.

Do komisariatu w Bielawie 10 lutego br. wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Wszyscy funkcjonariusze będący tego dnia w służbie zostali, poinformowali o zaginięciu i włączyli się w poszukiwania. Na efekty tych działań nie trzeba było długo czekać. Mężczyzna został odnaleziony pomiędzy dwoma miejscowościami, a jego organizm był już mocno wyziębiony.

Policjanci powiadomili służby medyczne, a do czasu przyjazdu ratowników monitorowali funkcje życiowe mężczyzny. Jak się później okazało, człowiek ten zasłabł w czasie powrotu do domu, a przy panujących niskich temperaturach mogło dojść do tragedii.

Miło nam, że praca policjantów została doceniona. Rodzice mężczyzny, którego poszukiwali funkcjonariusze, w podziękowaniu skierowali na ręce komendanta dzierżoniowskiej Policji list z wyrazami wdzięczności.

(KWP we Wrocławiu/js)