Śmiertelny wypadek na stoku w Krynicy-Zdroju. Policja apeluje o ostrożność

Zimowa aura panująca jeszcze na stokach narciarskich zachęca do aktywnego wypoczynku na nartach czy snowboardzie. Dla wielu to doskonała okazja do spędzania wolnego czasu przy jednoczesnym dbaniu o swoją kondycję. Niestety wczoraj wyjazd na narty zakończył się dla 53-letniego sądeczanina tragiczne, dlatego policjanci apelują, by nie zapominać bezpieczeństwie o własnym i innych oraz zachować ostrożność i rozwagę zjeżdżając na nartach.