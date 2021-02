Na cudze dane osobowe zaciągali pożyczki i robili ratalne zakupy internetowe Data publikacji 25.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi wspólnie z funkcjonariuszami Biura do walki z cyberprzestępczością KGP zatrzymali 5 członków zorganizowanej grupy przestępczej, która oszukała setki pokrzywdzonych osób i instytucji finansowych na kwotę nie mniejszą niż 1 650 000 złotych. Prokuratura Okręgowa w Łodzi wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sprawa pozostaje rozwojowa.

23 lutego 2021 roku policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi oraz Biura do walki z cyberprzestępczością KGP na podstawie postanowień wydanych przez prokuraturę zatrzymali na terenie powiatu sochaczewskiego 5 osób , w tym 4 mężczyzn w wieku od 22 do 57 lat oraz 22-letnia kobietę. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. różnego rodzaju umowy kredytowe oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W działaniach uczestniczyli także sochaczewscy policjanci.

Wydział dochodzeniowo-śledczy KWP w Łodzi równolegle z funkcjonariuszami z KGP zajmującymi się zwalczaniem cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie całej Polski w okresie od kwietnia 2019 do stycznia 2021 roku. Członkowie tej grupy swoją działalność oparli na schemacie pozwalającym wykorzystać pozyskane nielegalnie dane osobowe przy składaniu drogą internetową wniosków o otwarcie rachunków bankowych. Po ich uruchomieniu składali wnioski o udzielenie pożyczek gotówkowych. Dokonywali także w systemie ratalnym zakupu towarów . W ten sposób zawarli co najmniej 140 umów o prowadzenie rachunku w różnych bankach, złożyli wnioski kredytowe w 37 firmach pożyczkowych. Pozyskane dane osobowe wykorzystali również do założenia kilkudziesięciu profili na portalu aukcyjnym a następnie dokonali tam zakupów w systemie ratalnym najdroższych telefonów. Średnia kwota „obciążająca” jedną osobę , której dane wykorzystano sięga od 15 000 do 35 000 złotych. Często nie miała ona świadomości bycia kredytobiorcą.

Cała zatrzymana przez policjantów piątka usłyszała już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości jak również prania brudnych pieniędzy. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskami o ich tymczasowe aresztowanie. Dzisiaj sąd podejmie decyzje.

Film przedstawia policjantów prowadzących zatrzymanego do budynku komendy.