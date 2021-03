Dolnośląscy policjanci uderzają w przestępczość narkotykową - zlikwidowana plantacja i 3 osoby zatrzymane Data publikacji 02.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zlikwidowali plantacje marihuany w jednym z mieszkań na terenie powiatu legnickiego i zatrzymali w tej sprawie 21-latka. Z kolei policjanci bolesławieckiej i jeleniogórskiej jednostki zatrzymali na swoim terenie dwóch mężczyzn w wieku 29 i 44 lat, podejrzanych o przestępczość narkotykową. W sumie funkcjonariusze przejęli ponad 2,5 kg marihuany, kokainy i amfetaminy oraz kilkadziesiąt krzewów konopi indyjskiej. Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia do 3 lat, a za znaczną ich ilość nawet do lat 10.

Funkcjonariusze służby kryminalnej z legnickiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali 21-latka, który zajmował się produkcją środków odurzających. W zajmowanym mieszkaniu ujawniono trzy namioty i profesjonalnie przygotowaną plantację konopi za specjalistycznymi lampami, wentylatorami i nawozami. Policjanci zabezpieczyli ponad 50 krzewów konopi w końcowej fazie wzrostu, część ściętych i wysuszonych łodyg z kwiatostanami oraz około 2,5 kg przygotowanego gotowego suszu roślinnego. Funkcjonariusze oszacowali, że z tej plantacji można było uzyskać narkotyki o wartości blisko 100 tys. złotych.

Z kolei funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego bolesławieckiej jednostki Policji w wyniku działań operacyjnych ustalili, że pewien mężczyzna przebywający na terenie miasta może posiadać środki odurzające.

29-latek został zatrzymany w momencie opuszczania mieszkania. Policjanci podczas sprawdzenia tego miejsca znaleźli dwa rodzaje środków odurzających, kokainę i metamfetaminę. Narkotyki były ukryte za osłoną bezpieczników w przedpokoju.

Łącznie zabezpieczone zostało blisko 117 gr środków odurzających. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych substancji to około 42 tys. złotych.

Zatrzymany był już wcześniej karany za przestępstwa narkotykowe.

W innym czasie i miejscu, policjanci z Wydziału Kryminalnego jednego z komisariatów w Jeleniej Górze zatrzymali 44-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie środków odurzających. Funkcjonariusze na jednej z ulic miasta zauważyli mężczyznę, który na ich widok przyspieszył i próbował wejść do najbliższego budynku. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić co jest powodem dziwnego zachowania mężczyzny. W trakcie czynności 44-latek był wyraźnie zdenerwowany. Okazało się, że posiadał w różnych elementach ubrania ukryte narkotyki. Była to amfetamina i marihuana.

O dalszym losie zatrzymanych mężczyzn zdecyduje teraz sąd. Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia do 3 lat, a za znaczną ich ilość nawet do lat 10.

podkom. Wojciech Jabłoński

Źródło: KM P w Legnicy, KPP w Bolesławcu, KMP w Jeleniej Górze

