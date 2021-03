Skuteczny pościg mazowieckiej grupy SPEED za motocyklistą Data publikacji 05.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z KMP w Radomiu wchodzący w skład mazowieckiej grupy SPEED zatrzymali kierującego motocyklem 18-latka, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym i nie miał uprawnień do kierowania. Młody mężczyzna próbował uciekać polnymi drogami, ale kierujący BMW policjant nie dał mu żadnych szans. Popisy motocyklisty zarejestrowała kamera policyjnego radiowozu.

Policjanci z grupy SPEED mają zadanie ściganie kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego i zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników dróg. Radomscy policjanci z drogówki działający w grupie SPEED pojawiają się w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowym.

W środę po południu w miejscowości Wawrzyszów (gm. Wolanów) policjanci chcieli zatrzymać kierującego motocyklem . Gdy kierujący yamahą zauważył policyjny radiowóz zaczął uciekać nie zważając na sygnały policyjne. W czasie ucieczki motocyklista podczas wyprzedzania pojazdów omal nie potrącił pieszych. Pościg zakończył się sukcesem na polnej drodze. Okazało się, że kierującym jest 18-latek mieszkaniec gminy Wolanów, który nie miał uprawnień do kierowania.

Mężczyzna odpowie za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. Jednak najpoważniejsze konsekwencje grożą mu za popełnione przestępstwo – niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa została skierowana do sądu, a nagranie z kamery policyjnego radiowozu będzie dowodem obciążającym kierującego.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 33.27 MB)