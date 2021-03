Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z pisania „na zamówienie" prac dyplomowych i rozpraw doktorskich Data publikacji 25.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie 17 marca 2021 r. funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali na terenie kraju 2 osoby w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się w latach 2016 - 2020 popełnianiem przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i praniem pieniędzy. Zatrzymani zostali radca prawny i informatyk.

Działalność grupy przestępczej polegała na odpłatnym tworzeniem gotowych prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, a nawet rozpraw doktorskich, przy wykorzystaniu specjalnie do tego stworzonego systemu informatycznego. Członkowie grupy, za pośrednictwem powyższego systemu, odbierali zlecenia, a następnie przydzielali je konkretnym redaktorom, którzy tworzyli spisy treści, konspekty, rozdziały i całe prace dyplomowe.

Sporządzone odpłatnie prace przedkładano promotorom na wyższych uczelniach na terenie kraju. Wytworzone „na zamówienie” prace stanowiły podstawę do nadania przez rektorów tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i tytułu naukowego doktora oraz wydania dyplomów ukończenia studiów wyższych. Rektorzy uczelni byli w ten sposób podstępnie wprowadzani w błąd co do rzeczywistego autorstwa tych prac. Dotychczas zidentyfikowano ponad 11 000 wpłat dokonanych przez kilka tysięcy zleceniodawców.

Wiodącą rolę w procederze prania pieniędzy odegrał zatrzymany radca prawny i doradca podatkowy, specjalizujący się w spółkach offshore działających na terenie rajów podatkowych. Jak ustalono, radca prawny organizując schemat prania wyprowadzania środków pieniężnych na zagraniczny rachunek bankowy za pośrednictwem instytucji bankowej, doprowadził do „wyprania” ponad 7 mln złotych, pochodzących z wpłat zleceniodawców.

Zatrzymany radca prawny usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Warunkowe tymczasowe aresztowanie

Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. 19 marca 2021 sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy z zastrzeżeniem, że może ono zostać uchylone pod warunkiem zapłaty przez podejrzanego 2 mln złotych tytułem poręczenia majątkowego. 22 marca 2021 r. podejrzany wpłacił kwotę poręczenia majątkowego ustalonego przez sąd.

Rolą zatrzymanego informatyka polegała na stworzeniu systemu informatycznego zarządzającego zleceniami oraz tworzeniu stron internetowych wykorzystywanych w przestępczej działalności grupy. Podejrzany usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pomocnictwa do wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

O zatrzymaniu innych członków tej grupy informowaliśmy z prokuraturą w sierpniu ubiegłego roku: Śledczy z Komendy Wojewódzkiej i Prokuratury Okręgowej w Krakowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się załatwianiem fałszywych prac dyplomowych ►

