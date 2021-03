W wirtualnej rzeczywistości z Policją Data publikacji 29.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wow, super, ale czad... - tak reagowały pierwsze osoby, po obejrzeniu filmów zrealizowanych w technologii video 360°, z wykorzystaniem okularów VR. Zostały one przygotowane w ramach prowadzonego projektu #JestAkcja. Pierwsze sztuki trafiły już do podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz do uczniów z klas policyjnych z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Gdy pół roku temu rozpoczynaliśmy projekt pod nazwę #JestAkcja, nie przypuszczaliśmy nawet, że z każdym miesiącem nabierze on takiego rozmachu i rozwinie się tak bardzo. Podstawowym założeniem było pokazanie, że wirtualna rzeczywistość wkroczyła do polskiej Policji. Dowodem na to była m.in. dobrze już znana internautom seria filmów wykonanych w technologii video 360°, przy współpracy Wydziału Promocji Policji BKS KGP i firmy vr360.pl. Z każdym miesiącem ten wyjątkowy projekt w historii polskiej Policji zyskuje coraz większe zainteresowanie odbiorców. Setki użytkowników FB, IG, YouTube i Twittera nie szczędzi pozytywnych opinii.

Ostatnio do naszego projektu dołączyli kolejni partnerzy: NSZZ Policjantów i spółka PKN Orlen. Dzięki tej współpracy przygotowaliśmy specjalne okulary VR. W ten sposób możemy cieszyć się rozrywką w nowym wymiarze i przenieść się do świata trójwymiarowej, wirtualnej rzeczywistości. Aby poczuć się jak policjant na akcji teraz wystarczą: telefon z dostępem do internetu oraz specjalne gogle. W tych ostatnich kluczowe są niepozorne, ale niezwykle ważne soczewki, które umieszczone są przed każdym z ekranów (po jednej na każde oko). Zakrzywiają one obraz tak, aby docierając do naszych oczu, sprawiał wrażenie jak najbardziej realistycznego. Inną, niezwykle ważną rzeczą jest płynność obrazu, którą uzyskać można przy minimum 90 klatkach na sekundę. Tylko wówczas obraz wyświetlany przez okulary VR jest odpowiedni.

Okulary VR to możliwość przeżycia tego, co w realu nie byłoby tak łatwo dostępne. A przecież nie każdy ma możliwość wzięcia udziału w akcji, np. na policyjnym pontonie, w radiowozie czy w policyjnym Black Hawku, na drodze, w akcji patrolowania rzeki, udziału w ćwiczeniach z policyjnymi pilotami czy kontrterrorystami.

W ostatni wtorek, 22 marca, w siedzibie Komendy Głównej Policji miało miejsce oficjalne przekazanie pierwszych 150 sztuk okularów VR. Z uwagi na pandemię, w kameralnym spotkaniu, uczestniczylim.in. prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach pani Irena Zając wraz z 15-letnim Kamilem, który jest podopiecznym Fundacji oraz policjantka z CPKP „BOA” na co dzień współpracująca z Zespołem Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP, insp. Mariusz Ciarka, zwrócił uwagę na wyjątkowość kampanii #JestAkcja. - Jest to pierwszy tak nowoczesny projekt w historii polskiej policji. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym możemy zaprezentować możliwości specjalistycznego sprzętu, który funkcjonariusze policji wykorzystują na co dzień w służbie. W tym trudnym czasie, jakim jest pandemia, możemy być blisko społeczeństwa i w ten sposób przekazywać wiedzę na temat bezpiecznych zachowań w myśl zasady „pomagamy i chronimy”.

Jeśli chcecie wiedzieć, do kogo wybierzemy się wkrótce z okularami VR, kogo zaprosimy do spotkania w wirtualnej rzeczywistości i kto będzie mógł przetestować nasze specjalne okulary - śledźcie uważnie nasze profile w mediach społecznościowych: Facebooku (@policjaPL) i Instagramie (@policja_kgp). Na uważnych obserwatorów w kolejnych dniach i tygodniach będą czekać niespodzianki. Dajcie się ponieść niepowtarzalnej, policyjnej przygodzie.

ak/aw

Film #JestAkcja - jak złożyć okulary VR Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik #JestAkcja - jak złożyć okulary VR (format mp4 - rozmiar 44.48 MB)