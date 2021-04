Ozi - wyjątkowy „policjant” Data publikacji 16.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci, strzegąc bezpieczeństwa obywateli, realizują najróżniejsze zadania. Od podejmowania interwencji domowych czy kontroli drogowych, przez działania profilaktyczne, po zatrzymywanie najgroźniejszych przestępców. Jednak nawet najlepiej wyszkoleni stróże prawa nie są w stanie skutecznie przeprowadzić pewnych działań. Wówczas do akcji wkraczają czworonożni funkcjonariusze, którzy dzięki doskonale rozwiniętym zmysłom węchu i słuchu oraz wyjątkowej sprawności fizycznej, potrafią poradzić sobie tam, gdzie ograniczenia ludzkiego organizmu nie pozwalają mundurowym skutecznie działać. Jednym z takich „policjantów” jest Ozi – pies służbowy z kilku względów wyjątkowy. Prezentujemy dziś krótki film, w którym jego przewodnik opowiada o ich wspólnej pracy.

Polska Policja to jedna z najliczniejszych i najbardziej różnorodnych formacji mundurowych w naszym kraju. W jej szeregach służą tysiące funkcjonariuszy, którzy są wyspecjalizowani w różnego rodzaju dziedzinach, dzięki czemu mogą realizować na co dzień wiele rozmaitych zadań w trosce o bezpieczeństwo obywateli. Jednak nie możemy zapominać o kimś jeszcze, kto również z pełnym zaangażowaniem służy na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa. W Policji służbę przecież pełnią nie tylko ludzie, ale także zwierzęta, które dzięki swoim wyjątkowym umiejętnościom są niezastąpione. Bez nich wiele spraw nie dałoby się rozwiązać, a wielu przestępców schwytać, aby odpowiedzieli za swoje czyny. Zarówno konie, jak i psy służbowe realizują wiele bardzo istotnych zadań, z którymi żaden człowiek nie dałby sobie rady.

Jednym z takich niezastąpionych czworonożnych funkcjonariuszy jest Ozi „policjant” wyjątkowy pod wieloma względami. Pełni on służbę wraz ze swym przewodnikiem mł. asp. Konradem Wojciechowskim w Komisariacie Wodnym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Ozi wyróżnia się nawet wśród innych psów służących w szeregach Policji, z których przecież każdy jest doskonale wyszkolony w konkretnej dziedzinie. Ozi zajmuje się wyszukiwaniem zapachu zwłok ludzkich, a warto zaznaczyć, że w całym kraju jest tylko kilka psów o tej specjalizacji. Ponadto to jeden z dwóch wyżłów w szeregach Policji. Wykorzystanie psów tej rasy do realizacji zadań służbowych to swego rodzaju eksperyment, który ma za zadanie sprawdzić, jak będą się one sprawdzać w niełatwej roli policyjnego psa służbowego. Patrząc na Oziego i jego przewodnika, którzy mają już na swoim koncie kilka sukcesów, można śmiało powiedzieć, że eksperyment ten zakończy się pełnym sukcesem.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, w który przewodnik Oziego - mł. asp. Konrad Wojciechowski opowiada o ich wspólnej pracy, procesie szkolenia swojego podopiecznego oraz trudnej sztuce wykrywania zapachu zwłok ludzkich.

Pełna wersja filmu, dzięki któremu można poznać jeszcze więcej ciekawych informacji na temat Oziego, jego służby i szkolenia psa służbowego - specjalisty w swojej dziedzinie, dostępna jest na oficjalnym kanale dolnośląskiej komendy wojewódzkiej w serwisie YouTube.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu