Rowerem jest bliżej by pomagać i chronić Data publikacji 10.05.2021 Policjanci z naszej drużyny rowerowej rozpoczynają właśnie służbę na terenie naszego regionu. Jak zawsze będzie można spotkać ich między innymi w popularnych miejscach rekreacji i wypoczynku. Policjanci, oprócz zadań dotyczących reagowania na przestępstwa i wykroczenia, zwracają również uwagę na przestrzeganie przepisów związanych ze stanem epidemii.

Zagrożenie związane z COVID-19 oraz stan epidemii, nałożyły na policjantów szereg dodatkowych obowiązków. Aby skuteczniej stać na straży obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa, ruszyła nasza drużyna rowerowa. Policjanci od końca kwietnia patrolują popularne miejsca rekreacji i wypoczynku oraz osiedlowe uliczki.

W tym roku, do służby rowerowej delegowanych zostało 6 funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. Część z nich to doświadczeni w służbie rowerowej policjanci, część to adepci - łączy ich jednak rowerowa pasja. W ciągu jednego dnia potrafią na swoich jednośladach przejechać nawet 80 kilometrów. Taki rodzaj służby sprawdza się zarówno w gęstej zabudowie, podczas godzin ulicznego szczytu, jak i na licznych w naszym województwie terenach zielonych.

Policjanci z drużyny rowerowej, oprócz zadań związanych z reagowaniem na przestępstwa i wykroczenia, zwracają również uwagę na przestrzeganie przepisów związanych ze stanem epidemii. Przypominamy, że wciąż obowiązuje dystans społeczny oraz nakaz zasłaniania ust i nosa. Drużyna rowerowa jest również angażowana do zadań kryminalnych - zwłaszcza w zgłaszanych "na gorąco" rozbojach, pobiciach czy kradzieżach.

