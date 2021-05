Nowe radiowozy w garnizonie dolnośląskim Data publikacji 12.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na drogach Dolnego Śląska pojawi się wkrótce 6 nowych oznakowanych radiowozów. Pojazdy marki Toyota Land Cruiser oraz Kia Ceed trafią do funkcjonariuszy z Wrocławia, Kłodzka, Legnicy, Oławy, Lwówka Śląskiego i Świdnicy. Samochody zostały zakupione w ramach dostaw centralnych realizowanych przez KGP, dzięki środkom pochodzącym z Programu Modernizacji Policji. Będą one z pewnością dużym wsparciem technicznym w służbie policjantów, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo Dolnoślązaków.

Flota policyjnych radiowozów garnizonu dolnośląskiego powiększyła się o kolejnych sześć oznakowanych pojazdów. Są to dwa radiowozy marki Toyota Land Cruiser oraz cztery Kia Ceed, które trafią do funkcjonariuszy z Wrocławia, Kłodzka, Legnicy, Oławy, Lwówka Śląskiego i Świdnicy. Wykorzystywane będą one do codziennej służby patrolowej. Jeden z auto typu suv trafi do Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i tam wykorzystywany będzie do poruszania się po ciężkich niejednokrotnie, podmokłych i nierównych terenach. Natomiast jedno z aut osobowych trafi do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. Tam wykorzystywane będzie do codziennego patrolowania ulic powiatu.

To już kolejne radiowozy, które w tym roku trafią do dyspozycji dolnośląskich policjantów. Pojazdy zostały zakupione w ramach dostaw centralnych realizowanych przez Komendę Główną Policji, dzięki środkom pochodzącym z Programu Modernizacji Policji.

