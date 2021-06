Czy wiesz, że policjanci i policjantki polskiej Policji uczestniczą w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju?

Misje pokojowe i stabilizacyjne organizowane są w regionach, w których trwają konflikty lub są one zakończone. Interwencja społeczności międzynarodowej ma pomóc w przywracaniu ładu i porządku prawnego zgodnie z demokratycznymi standardami. Przedsięwzięcia te są organizowane m.in. pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. Polska Policja bierze aktywny udział w misjach pokojowych od 1992 r. kiedy to pierwszy polski kontyngent policyjny został skierowany do pełnienia służby pod egidą ONZ do będącej w stanie wojny Jugosławii.