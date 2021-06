Policyjna eskorta 3-letniej dziewczynki Data publikacji 24.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Międzyrzeccy policjanci zostali poinformowali przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego o tym, że w stronę Międzyrzecza jedzie samochód, w którym znajduje się matka z 3-letnim dzieckiem potrzebującym pilnej pomocy medycznej. Z uwagi na poważny stan w jakim znajdowała się dziewczynka, liczyła się każda sekunda. Policjanci szybko ustalili, gdzie znajduje się auto i bezpiecznie eskortowali je do najbliższego szpitala.

Dyżurny międzyrzeckiej Policji w środę, 23.06.br., otrzymał zgłoszenie z którego wynikało, że w samochodzie, który porusza się w stronę Międzyrzecza, znajduje się 3-letnia dziewczynka wymagająca pilnej interwencji lekarskiej. Dziecko było słabe i co chwilę traciło przytomność. Z uwagi na to, że prowadząca pojazd kobieta znajdowała się już w drodze do szpitala, dyżurny poinformował policyjne patrole, aby ustaliły położenie pojazdu, a następnie przeprowadził eskortę do szpitala. W międzyczasie dyżurny poinformował o zaistniałym zdarzeniu szpital, który mógł odpowiednio szybko przygotować się na przyjęcie i udzielenie pomocy chorej dziewczynce. Na wysokości wjazdu do Międzyrzecza mundurowi zauważyli opisane auto, a następnie przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych podjęli pilotaż do szpitala. Po dotarciu pod szpital mundurowi pomogli matce dziecka w wyjęciu dziewczynki i szybkiemu przetransportowaniu i przekazaniu dziecka pod opiekę lekarzy dziecięcych.

(KWP w Gorzowie/ mw)

