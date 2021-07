Mijają 2 lata, odkąd policjanci z grupy SPEED dbają o bezpieczeństwo na dolnośląskich drogach Data publikacji 17.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W lipcu 2019 roku na dolnośląskich drogach pojawiło się kolejne skuteczne „narzędzie” skierowane przeciwko piratom drogowym, którzy lekceważą obowiązujące ograniczenia prędkości i swoim zachowaniem stwarzają realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Mowa o grupie SPEED, która działa prężnie na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na drogach naszego województwa. Efekty pracy funkcjonariuszy wchodzących w skład tego zespołu to ponad 55 tysięcy skontrolowanych pojazdów i ujawnionych wykroczeń, a także prawie 3,5 tys. kierowców, którzy za rażące naruszenia przepisów musieli pożegnać się ze swoim prawem jazdy.

Przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie czy niewłaściwe zachowanie w obrębie przejść dla pieszych to szczególnie niebezpieczne wykroczenia, które mają niezwykle istotny wpływ na ryzyko zaistnienia zdarzeń drogowych. Zwłaszcza prędkość to kluczowy czynnik mający decydujące znaczenie również dla rodzaju i rozmiaru doznanych obrażeń przez uczestników wypadków drogowych. W celu eliminowania tych negatywnych zjawisk z dolnośląskich dróg, dwa lata temu do życia powołana została grupa SPEED złożona z najbardziej doświadczonych policjantów, którzy zostali wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt do walki z piratami drogowymi.

Od momentu jej powołania funkcjonariusze skontrolowali ponad 55 tysięcy pojazdów, namierzyli blisko 41 tysięcy kierujących, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości. Prawie 3,5 tysiąca z nich straciło prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h . Funkcjonariusze stwierdzili ponad 15 tysięcy innych wykroczeń popełnionych przez kierowców. W trakcie działań nałożono prawie 49 tysięcy mandatów karnych, a w 675 przypadkach skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Policjanci zatrzymali również blisko 3,5 tysiąca dowodów rejestracyjnych. Wszystko po to, aby poprzez eliminowanie wszelkich przejawów drogowej agresji i niebezpiecznych zachowań, a także eliminowanie z ruchu pojazdów charakteryzujących się złym stanem technicznym, na dolnośląskich drogach było bezpieczniej.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, którymi wszyscy jesteśmy, zależy w głównej mierze od nas samych. Stosując się do obowiązujących przepisów, zachowując rozwagę i zdrowy rozsądek na drodze, możemy przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków i ofiar, które w tych wypadkach tracą życie.

Natomiast każdy kierowca, który swoim zachowaniem będzie stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym, musi mieć świadomość nieuchronności kary. Gdy na swojej drodze spotka specjalistów z grupy SPEED, których głównym zadaniem jest walka z piratami drogowymi, poniesie surowe konsekwencje za niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, na jakie naraża siebie i innych użytkowników dróg.

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

