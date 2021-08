Polscy policjanci wyruszyli na Litwę Data publikacji 30.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Polscy policjanci na prośbę litewskiego rządu jadą na Litwę. - Będziecie wspierać działania związane z bezpieczeństwem i ochroną suwerenności granic naszego sąsiada. Sąsiada, z którym łączą nas bliskie więzi historyczne i który jest naszym strategicznym partnerem w UE i NATO - powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński do funkcjonariuszy Policji podczas odprawy przed wyjazdem na Litwę. W wydarzeniu wziął również udział gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, który podziękował policjantom za przygotowanie i wsparcie litewskich kolegów w tym trudnym czasie.

W poniedziałek szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk spotkali się z 53 policjantami, którzy wyjeżdzają na Litwę.

W ostatnich tygodniach trwa presja migracyjna na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z cyniczną grą reżimu białoruskiego. To odwet za to, że Polska i Litwa stały się bezpiecznymi miejscami dla przedstawicieli opozycji białoruskiej - zaznaczył minister Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA podziękował również wszystkim funkcjonariuszom za zaangażowanie i wzorowe realizowanie obowiązków. Jestem przekonany, że będziecie doskonałą wizytówką państwa polskiego i będziecie niezawodni w wykonywaniu powierzonych Wam zadań – dodał.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji zwrócił uwagę na dobrą współpracę polsko-litewską. Nasze współdziałanie z Policją litewską układa się od wielu lat wzorowo. Stąd też generalny komisarz Policji Republiki Litewskiej Renatas Požėla zwrócił się z prośbą o ustalenie wspólnej operacji transgranicznej – powiedział.

W związku z prośbą strony litewskiej o udzielenie wsparcia, na Litwę skierowanych zostało 53 funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu oraz 12 pojazdów policyjnych.

Polska pomoc dla służb litewskich

Polska jest solidarna ze swoimi unijnymi partnerami. Dlatego nasi strażnicy są już na miejscu, na granicy litewsko-białoruskiej. W ramach dotychczasowego wsparcia organizowanego dla Litwy przez Agencję FRONTEX, Straż Graniczna wysłała na Litwę swoich funkcjonariuszy oraz śmigłowiec Kania. Na granicę Litwy z Białorusią na początku września wyruszy także specjalistyczny pojazd obserwacyjny wraz z załogą. Jednostka ta jest wyposażona w sprzęt optyczny oraz termooptyczny.

Źródło: MSWiA, PAP

Foto: MSWiA, kom. Piotr Maciejczak / BKS KGP